Lørdag døde en mann fra Bjørnafjorden kommune på Haukeland universitetssykehus med koronasmitte.

Mandag verifiserer mannens pårørende alderens hans ovenfor Bergens Tidende.

– Ta dem på alvor

Smittevernoverlege i kommunen, Bjørn Petter Aasheim Johannesen, sier på vegne av mannens enke til avisen at folk må ta smittevernreglene på alvor.

– Hun har en oppfordring til folk, og det er å følge og respektere smittevernreglene. Ta dem på alvor, sier Johannesen til BT.

Kommunikasjonssjef Erik Vigander i Helse Bergen, sa lørdag ovenfor avisen at mannen var i aldersgruppen voksen. Det vil si mellom 18 og 64 år.

Mandag er tallet på personer som har mistet livet med koronaviruset i Norge 224.

– Trist

Legen Frode Forland, som er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin ved FHI, sier han synes det er en påminnelse om at viruset kan ramme alle.

– Hva forteller dette dødsfallet deg?

– Det er en trist historie, og en viktig påminnelse om at dette er en sykdom som kan ramme folk midt i livet. Det kan ramme folk på en alvorlig måte, sier Forland.

Han påpeker at å ta smitteverntiltakene på alvor er viktig.

– Det er en viktig påminnelse om at det er viktig at vi holder ved de smitteverntiltakene vi har snakket om hele tiden. Holde avstand, ikke være på jobb hvis man er syk og holde god håndhygiene slik at vi hindrer at vi får utbredt smitte igjen i samfunnet, sier han.