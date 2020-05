I mars vedtok Stortinget at de som blir permittert, skal få full lønn dekket av Nav fra dag 3 til 20. Ordningen skulle være på plass innen mai.

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for dem som er berørt, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

Nav jobber iherdig sammen med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne løsninger slik at utbetalingene kan komme så raskt som mulig, opplyser han.

