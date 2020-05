Tom Hagen er løslatt fra varetekt fordi retten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen. Politiet har imidlertid opprettholdt siktelsen.

Før helgen ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for medvirkning til drap, men etter to døgn i politiets varetekt, ble siktelsen endret til å gjelde medvirkning til bortføring.

– Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse, sa politiadvokat Haris Hrenovica etter pågripelsen.

LØSLATT: Tom Hagen er løslatt, men fortsatt siktet i saken. Foto: Torbjørn Olsen / Gd

TV 2 har tidligere skrevet om relasjonen mellom Hagen og den medsiktede mannen.

Mistet interessen

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, skal mannen i 30-årene ha kontaktet Hagen i slutten av 2017 og forklart at han ønsket å presentere en forretningsidé for ham.

Dette gikk Hagen med på.

Bakgrunnen for møtene var at mannen i 30-årene ønsket at milliardæren skulle investere flere titalls millioner kroner i en «bitcoin-fabrikk», så kalt bitcoin mining. Det er minerne som prosesserer transaksjoner og sikrer eierskapshistorikk.

For å kjøre disse prosessene trenger man kraftige datamaskiner som har behov for mye strøm, og haller som kan huse store serverparker.

Fet Næringspark på Romerike, et industriområde som Tom Hagen har eierinteresser i, ble pekt på som en mulig plassering av fabrikken.

Etter en håndfull møter var ikke Hagen og hans folk interessert i å gå videre med prosjektet, opplyser kilder til TV 2.

Har skrevet om krim og krypto

Underveis i etterforskningen har politiet fattet interesse for koblingen mellom de to.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan mannen i 30-årene har skrevet om kryptovaluta på et nettforum.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

I mars i 2018 deltok han på et arrangement som handlet om kryptovaluta, ifølge deltakerlisten til arrangementet.

Frustrert over å bli dratt inn

Advokat Dag Svensson sier at hans klient er frustrert over å ha blitt trukket inn i saken. Han bekreftet søndag til TV 2 at hans klient har vært inne hos politiet på et tidligere tidspunkt i forsvinningssaken.

– Ja, så tidlig som i 2018.

– Hvorfor var han kalt inn som vitne?

– Så langt har jeg ikke kommet, svarer Svensson.

Svensson legger til at Tom Hagen og den siktede mannen i 30-årene «har snakket sammen», men ønsker ikke å utdype relasjonen og møtene mellom de to siktede i saken.