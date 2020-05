– Dypt bekymret for massive kutt i velferd

VIL HA MER: Finansbyråd i Bergen, Erlend Horn. Foto: Lars Christian Økland

Han forventer at regjeringen tar en større del av regningen.

Frykter for 2021

Trondheims prognoser er på et sted mellom 623 og 940 millioner i tap, som følge av koronakrisen.

– Vi er helt avhengig av at regjeringen står ved det de har lovet, og kompenserer fullt ut for det vi har tapt, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik.

Hun frykter konsekvensene i 2021 hvis regjeringen ikke nå sikrer alle merkostnadene.

– Vi har spart til trangere tider. Det gjør at vi har mulighet til å opprettholde gode tjenester, men et fond det varer ikke evig. Hvis vi ikke får kompensasjon spiser vi opp «bufferen» og da sliter vi i 2021, sier Ottervik.

– Da vil vi få valget mellom å ha lønn til lærere og sykepleiere, og å investere i skolebygg og sykehjem eller at næringslivet kommer seg til hektene igjen, sier Ottervik.

Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) kan melde om koronarelaterte utgifter på om lag 395 millioner i mars og april, og forventede utgifter på 200 millioner i mai.

Wilhelmsen frykter kommunen står overfor velferdskutt.

– Vi ser at koronakrisen gjør at inntektene blir lavere, samtidig som utgiftene går opp. Det er krevende og mesteparten av inntektene går til barnehager, eldreomsorg og sykehjem. Derfor forventer vi at regjeringen i morgen sikrer full sikkerhet for kommuneøkonomien, sier Wilhelmsen.

Forstår at kommunene er bekymret

Kommunalministeren forstår at landets kommuner er bekymret, men han er tydelig på at regjeringen vil følge den økonomiske situasjonen nøye.

– Jeg har stor forståelse for at norske kommuner er bekymret. Vi står i den største krisen siden 30-tallet. Derfor har jeg vært tydelig på at regjeringen skal stille opp for kommunene og sørge for at de kan levere gode tjenester både under og etter denne krisen, sier Astrup.

Regjeringen har allerede bevilget 6,5 milliarder kroner til kommunene, i tillegg er arbeidsgiveravgiften redusert og tirsdag vil det komme mer penger til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett.

– Samlet sett så er dette en meget solid pakke. Det er ingen kommuner som har akutt pengemangel i dag, sier Astrup.

– Mener du kommunene krisemaksimerer når de frykter en smell på 20 milliarder kroner?

– Jeg mener at det ikke er noe grunnlag for å svartmale situasjonen akkurat nå, avslutter Astrup.