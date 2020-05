Heikki (24) ble knivstukket 45 ganger – Makaveli Lindén (21) tiltalt for drap

Drapet skjedde hjemme hos 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo den 15. oktober i 2018.

I tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, fremgår det at Paltto ble stukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen med kniv.

Sakkyndige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig.

Likevel vil påtalemyndigheten i utgangspunktet be om overføring til tvungen psykisk helsevern. Samtidig åpner de for muligheten for at de kan be om forvaring.

– Vi aksepterer statsadvokaten konklusjon. På bakgrunn av rettspsykiaternes usikkerhet mener vi det er juridisk korrekt å konkludere slik påtalemyndigheten har gjort, sier Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Var på Brøset

Etter drapet rømte Lindén til Frankrike. På veien dit ble han siktet for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen i Belgia. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Etter å ha blitt utlevert fra Frankrike til Norge tilbrakte Lindén i fjor høst mange uker på Brøset, et psykiatrisk sykehus i Trondheim.

VAR ETTERLYST: Med dette bildet etterlyste politiet svenske Makaveli Lindén (21) gjennom Interpol. Foto: Interpol

I 2017 mente en psykiater i Sverige at Lindén var psykotisk. De norske sakkyndige som vurderte ham i fjor høst mener at han også på nåværende tidspunkt er psykotisk.

Økonomisk motiv

Slik TV 2 forstår det, er det for få personer som kan si noe om svenskens oppførsel på drapsdagen i oktober i 2018. Dermed kan ikke de sakkyndige utelukke var tilregnelig da han drepte Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua.

Etter avhørene med Lindén har politiet likevel et bilde av hendelsesforløpet forut for drapet på Majorstua, får TV 2 bekreftet.

Omkring klokken 7.40 på morgenen ranet svensken en tilfeldig mann på Majorstuen. Fra ranet fikk han med seg en skinnveske med laptop, headset, husnøkler, bilnøkler, telefon og en rekke ulike kort.

Etter ranet gikk han for å gjemme seg. Tilfeldigvis hoppet han over et gjerde og havnet i bakgården utenfor leiligheten der Heikki Paltto bodde med kameratene sine.

Lindén har forklart at han banket på verandadøra og at han umiddelbart truet Paltto, som var alene hjemme, med kniv.

Politiet har hele tiden ment at drapet ble utløst av et økonomisk motiv. Inne i leiligheten skal svensken ha gått fra rom til rom på jakt etter verdisaker.

Dette skjedde mens Paltto ble truet med kniven, får TV 2 opplyst.