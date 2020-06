Radiokjendis og tidligere Gatebil-general Geir Schau er kanskje ikke typen du ser for deg bak rattet i en bitte liten elbil.

Men det er faktisk tilfelle for den ferske 60-åringen, som nå har gått til innkjøp av en Fiat 500e.

– Jeg må understreke med en gang at jeg fremdeles har en røslig Toyota Hilux på gårdsplassen, altså. Men til daglig kjører jeg Fiat 500e. Jeg vet det er helt i grenseland, men den er jo litt morsom også. Den går som ei kule, og koster meg nesten ingenting å bruke, forteller Geir når vi møter han utenfor barndomshjemmet på Manglerud i Oslo.

Han legger til at elbilen ikke er et kjøp av hensyn til miljøet, men heller av økonomiske årsaker.

Som en drill

– Jeg kjører til jobb i Oslo sentrum hver dag, og ville ha meg en liten og billig elbil. Alternativer som Nissan Leaf og Mitsubishi i-MiEV syns jeg ser skikkelig dølle ut. Derfor ble det Fiat igjen. Den funker overraskende bra, og har rekkevidde nok til mitt bruk, sier programlederen, som har eid en rekke Fiater tidligere. Blant annet en 127 fra 1976.

Fiat 500e bygges i Mexico og er utstyrt med en elmotor på 112 hk og 200 Nm. Batteripakken er på 24 kWt, og bidrar til en rekkevidde rundt 135 kilometer.

– Den er som en drill, og akselererer med en gang. Forhjulene spinner lett, men det er skremmende at det ikke er noe lyd. Jeg har et par kompiser som har mobbet meg litt for elbil-valget, men når de får se den, stiller de seg litt annerledes. Den er jo kul!

Blant de aller minst elbilene på markedet, leverer 500e høyt på design og retro-faktor.

Endte opp i flammer

Ved siden av den nye elbilen og Hiluxen, har Geir også en gammel klassiker fra Mercedes stående. Nemlig en 1971-modell SL. Den er snart klart for å innta veiene igjen, etter en brutal stopp i fjor.

Du legger godt merke til når Geir Schau er ute på veien.

– Ja, dæven! Bilen begynne rett og slett å brenne. Det viste seg at en bensinslange ikke var festet skikkelig. Så det ble litt flammer, kan du si. Nå er bilen pusset opp igjen, og jeg gleder meg som en liten unge til å kjøre!

– Men i mellomtiden blir det altså meksikansk elbil?

– Ja, absolutt. Nå er den til og med EU-godkjent. Det er ikke dårlig, når jeg tenker tilbake på Fiatene jeg har hatt tidligere. Jeg får bare krysse fingrene for at den ikke kneler like fort som de andre italienerne jeg har eid. Så langt lover det i alle fall godt, avslutter Geir Schau.

Slik så det ut da Geirs Mercedes SL tok fyr under et TV-opptak. Årsaken til motorbrannen var en løs bensinslange.

Fiat 500 kommer snart i en helt ny og elektrisk utgave. Her blir rekkevidden på 320 kilometer, etter WLTP-standarden.

