Forsker reagerer på klima-fritak: – Vi kan ikke skjule sannheten

TV 2 fortalte tidligere om en mor som tok det drastiske grepet ved å sørge for at barnet fikk fritak fra klimaundervisning. – Helt feil metode å løse problemet på, mener forsker og forfatter Katrine Lekang.

TV 2 fortalte forrige uke om hvordan «Hanne» fra Larvik sikret at sønnen på ni år fikk fritak for klimaundervisning på skolen. Årsaken var at niåringen hadde blitt så skremt av undervisningen at han hadde kommet gråtende hjem fra skolen.

– Han har opplevd en stor frykt for at verden snart skal oversvømmes, og at alle vil drukne. Vi voksne må ta ansvar for barna, de klarer ikke å sortere sånne sterke inntrykk på samme måte som voksne gjør, og noen barn er også mer sensitive enn andre, forteller moren til TV 2.

I en SMS som TV 2 har sett, bekrefter skolen at eleven kan få gjøre andre ting dersom det skal være klima på timeplanen

Katrine Lekang har skrevet bok om hvordan ungdommer møter klimakrisen og er forsker i mikrobiologi ved Universitet i Oslo. Hun reagerer på at barn og unge blir skjermet fra klimakrisen.

– Vi kan ikke undervurdere barn og ungdommer i møtet med klimakrisen og deres håndtering av informasjonen. Å skjerme ungdommen for sannheten blir feil metode. Vi må ruste de mot angst på en annen måte enn å skjerme de fra sannheten, forteller forskeren.

– Hvis man skjermer barna, så blir det på en måte som å si at det er for skummelt. Indirekte blir det som og si at skjermingen skjer fordi sannheten er for vanskelig å håndtere, utdyper hun.

– Burde engasjere seg

– Hvordan skal man møte frykten barna får?

– Nå kan jeg ikke snakke om hvordan skolen har gjort det. Men en det som kan forebygge frykt er at man engasjerer seg i det som kan være løsningen. Om man engasjerer seg, så håndterer man frykten man kan føle på, som man kan få av å lese dystre klimarapporter, sier Lekang.

Saken fikk også Frps energipolitiske talsmann Jon Georg Dale til å reagere.

– Hvis elevene spør seg fri, da har man bomma helt fundamentalt i undervisningen. I saken til TV 2 har skolen definitivt bommet når noen må spørre seg fri fordi de er redde, sa Dale.

– Klimafornektere bruker frykt som argument

Lekang mener det er for enkelt å møte problemet med å kalle det frykt.

– Det har blitt en bølge av unge som engasjerer seg den siste tiden, spesielt med kampen til Greta Thunberg. Motstanderne av klimakampen er raskt ute med å si at man skremmer bort ungdommen, og det er feil inngang. De unge må få kunnskapen og verktøyet til å løse det, forklarer forskeren.

Utdanningsdirektoratet har tidligere bekreftet overfor TV 2 at klima blir viktigere på skolen fra høsten av. Lekang håper ikke denne er et varsko om at flere barn blir skjermet fra klimaundervisning.

– Det kommer nok til å bli mer diskusjon rundt dette. Da er det feil at vi allerede nå begynner å skjerme ungene før det har begynt å bli en del av undervisningsplanen, forteller hun.

Oppvekstsjef : – Vi må vise ungene at det er håp

Oppvekstsjefen i Larvik kommune, Jan-Erik Norder, sier at klima er viktig tema, både lokalt og nasjonalt. Han opplever at barn og unge er opptatt av klima, og har ikke hørt om lignende utfordringer i kommunen.

– Jeg har aldri hørt om den problemstillingen før. Det er viktig å gi fakta om klimaet. Hvis en sitter med bekmørke tanker om fremtiden, så er ikke det intensjonen i undervisningen. Vi prøver å nyansere undervisningen, slik at man gir uttrykk for at det er håp om forandring også, sier oppvekstsjefen.

Norder har forståelse for at sønnen til «Hanne» ble nervøs.

– Sånn generelt har vi diskutert at medieoppslag og totalinntrykket gjør at ungene mister håpet. Her må skolen hjelpe til for å nyansere dette inntrykket, sier Norder.