Natt til søndag 3. mai meldte politiet i Sør-Øst om råkjøring i Hauges gate i Drammen.

«Politiet har hatt laserkontroll. To stykker har fått forenklet forelegg og en fikk beslaglagt førerkortet etter å ha blitt målt til 124 km/t i 40-sonen», skrev politiet.

Hauges gate er en vei helt sentralt i Drammen. Mannen som ble tatt i 124 km/t er 20 år gammel.

– Han ble observert av stopp-posten, som samtidig fikk beskjed fra måleposten om at bilen skulle stoppes. Politibilen kjørte etter den anmeldte bilen, og han ble stoppet ikke langt unna, sier politiinspektør Sidsel Wam Nilssen.

Mener målingen er feil

Den siktede samtykket ikke i at politiet beslagla førerkortet hans.

– Saken er sendt til retten med begjæring om rettens samtykke til beslag, sier Nilssen.

Kort tid etter at mannen ble stoppet, fortalte han til DRM24 at han ikke erkjente straffskyld fordi han mistenkte feil måling.

– Jeg mener målingen er feil inntil det motsatte er bevist. De kan rett og slett ha målt feil bil, sa mannen til lokalavisen, før han likevel erkjente at det hadde gått fort.

Mannen ønsket umiddelbart ikke å avgi forklaring til politiet, men ifølge politiinspektør Nilssen har han nå vært i avhør.

– Mannen er avhørt av politiet og hevder både at målingen er feil, at måleapparatet har vært i bevegelse og således målt for høy hastighet. Men han hevder også at politiet må ha målt feil bil. Det er ingen indikasjoner på at målingen er feil, og alle instrukser er fulgt. Mannen ble observert og hastigheten ble også observert som svært høy, sier Nilssen.

– Livsfarlig

For politiet gjenstår det fortsatt å avhøre to passasjerer som satt i bilen. Det er langt fra første gang politiet har blitt nødt til å slå ned på råkjøring i Drammen.

– Det har ved flere anledninger i de senere månedene vært kjøring i Drammen sentrum i svært høy hastighet. Noen av kjøringene har medført ulykker med fare for både andre trafikanter og for de involverte, sier Nilssen.

– Det har også vært støyplager for de som bor langs veien. Politiet ser alvorlig på det som oppfattes som livsfarlig kjøring.

Den 20 år gamle mannen som ble stoppet natt til søndag 3. mai fikk i avhør spørsmål om han ønsket forsvarer. Dette skulle han komme tilbake til, ifølge politiet.