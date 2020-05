Ronny fryktet for fremtiden til organisasjonen sin - blir reddet av Mads Hansen

Han setter enorm pris på at Mads Hansen ønsker å bruke sin følgeskare til å støtte en god sak.

– Den makten som Mads og andre har den er det så viktig at de bruker ordentlig. For meg så er Mads Hansen et sunt og godt forbilde. Vi er kjempestolte over å ha han som en støttespiller og bidragsyter, sier Johnsen.

Skal redde 17. mai-feiringen

Noe av pengene som de får inn planlegger de å bruke allerede denne uken, nemlig på 17. mai.

– Vi pleier egentlig å ha en stor fest på torget i Drammen, men det går ikke nå. Så da bringer vi heller 17. mai hjem til barnefamilier. Vi har alliert oss med over 30 sjåfører som skal kjøre ut pølser, flagg, is, brus og godteri, sier Johnsen, som sier at de skal kjøre innom over 200 familier.

FORNØYDE: Johnsen har med seg 75 frivillige på laget. – De synes det er fantastisk med denne oppmerksomheten, sier han. Foto: privat

– 17. mai var vi kjempeusikre på, men nå klarer vi det, smiler han.

Men selv etter nasjonaldagen vil de ha mye penger igjen, for i tillegg til Mads Hansen så har flere utenlandsproffer i fotball hengt seg på. Alexander Sørloth, Anders Trondsen og Ole Selnæs har alle sagt at de også skal bidra med én krone per følger som forsvinner.

– Da blir man stolt som en hane. Dette er et lite eventyr. Ikke bare for meg, og han jeg jobber med, men vi har 75 frivillige. Disse jobber for oss på fritiden uten å få en krone, de synes det er fantastisk å få den oppmerksomheten, avslutter Ronny Johnsen.