59 koronasmittede pasienter er innlagt på sykehus. Det er én færre enn søndag. Samtidig får 17 pasienter behandling i respirator, som er én mer enn dagen før.

Stabilt

– Smittesituasjonen i Norge er stabil. Smittetallet (R) er idag på 0,5 for perioden 20. april til og med 8. mai, sier Frode Forland i FHI under dagens pressekonferanse.

Det betyr at stadig færre blir smittet av koronaviruset i Norge.

– Vi har foreløpig ikke sett at åpning av barnehager og skoler har hatt negativ effekt på smittesituasjonen, sier Forland.

– Det samme gjelder etter åpning av frisører, fysioterapeuter og andre en til en-foretak. Dersom åpningen skulle hatt negativ effekt, ville vi nå begynt å se det på et økt smittetall, sier han videre.

Han presiserer at det er litt tidlig å slå fast at åpningen ikke vil gi flere innleggelser på sykehus, men at dette er noe de følger nøye med på.

59 innlagt

38 personer er innlagt i Helse sør-øst, ti i Helse vest, seks i Helse Midt-Norge og fem i Helse nord, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Blant helseforetakene er flest pasienter innlagt på Oslo universitetssykehus med 13 innlagte. Ved Helse Bergen er det sju innlagte koronapasienter, mens Akershus universitetssykehus har fem innlagte.

220 koronasmittede personer i Norge er døde per mandag. 8106 personer var smittet av viruset per midnatt, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det kom fram på dagens pressekonferanse med myndighetene.