De første eksemplarene rullet i land i Drammen tilbake i 1974. Det ble starten på en nesten eventyrlig bilsuksess her hjemme.

Da Toyota Hiace offisielt forsvant fra det norske markedet i 2011, hadde den solgt i over 110.000 eksemplarer. Og den hadde tatt førsteplassen som Norges mest solgte varebil i utrolige 30 år.

Siden har den vært en bil som virkelig skiller seg ut i bruktmarkedet. Hiace holder seg nesten utrolig godt i pris og er noe av det mest lettomsettelige som finnes på fire hjul.

Selv slitne eksemplarer oppnår svært gode priser. Her er det absolutt selgers marked.

Enkel og primitiv

Brooms bilekspert Benny Christensen har etter hvert skrevet mange artikler om Hiace. Han forteller at dette også er en bil som engasjerer mange, sterkt.

– Ja, i tillegg til å være en real arbeidshest, har nok Hiace også etter hvert fått en betydelig kultfaktor i mange miljøer. Bilen er enkel og primitiv. Den er alt annet enn komfortabel eller god å kjøre. Men den har en helt unik driftssikkerhet som for mange er gull verdt. Det forklarer også hvorfor den holder seg bedre i verdi enn mange luksusbiler, sier Benny.

Slik så den ut helt på tampen, i 2011 var det offisielt slutt for Hiace i Norge.

Et minimum av stell

– Hva kommer denne driftssikkerheten av?

– Det er egentlig veldig enkelt. Hiace er en solid og helt ukomplisert konstruksjon. Her får man velkjent Toyota-kvalitet, samtidig som bilen på mange måter er strippet helt ned. Det er ikke noe som helst unødvendig eller fancy her. Dermed blir det også veldig lite som kan gå i stykker. Den er laget for å tåle røff bruk og det beviste den i flere generasjoner også at den klarte, sier Benny.

Han er ikke overrasket over at mange tar ekstra godt vare på Hiacene sine.

– For alle de som bruker varebil i jobben er det jo helt grunnleggende viktig at bilen går og fungerer. Snekkeren, rørleggeren eller elektrikeren får ikke gjort mye hvis de ikke kommer seg på jobb. Og det er her Hiace er så god. Får den et minimum av stell, er det små sjanser for at en Hiace noen gang vil svikte deg.

Hiace var med oss i flere generasjon, denne begynner nå å bli et mer sjeldens syn på norske veier.

Medaljens bakside

– Det er ikke uvanlig med kjørelengde på en halv million kilometer – eller mer?

– Nei, absolutt ikke. Det som knekker Hiace, i likhet med de fleste andre biler, er ofte rust. Hvis man mister kontrollen over den, vil det til slutt bli så store skader at den ikke går gjennom EU-kontrollen. Skal man sette bort en slik jobb, blir det også uforholdsmessig dyrt. Dette er jo gjerne en bil som ikke får spesielt mye av hverken vask, polering eller annet stell. Da kan rusten komme fort, sier Benny og understreker at også en Hiace må bytte slitedeler i blant.

– Ja, ting som bremser, forstilling, vannpumpe og dynamo gjelder her også. Ellers er det lite som ryker. Igjen har det en sammenheng med at det er lite som kan gå i stykker på disse bilene. Mange av dagens varebiler er jo spekket med både komfort- og luksusutstyr. Det er naturligvis veldig behagelig for de som har disse bilene som arbeidsplass. Men som alle andre medaljer, har også denne en bakside. Dette er neppe feilfrie biler etter noen år.

Hiace kom i en rekke forskjellige utgaver, også som personbil.

Virkelig fått juling

– Hva er ditt råd til de som er på jakt etter en Hiace?

– Det er å bruke litt tid på det, og samtidig være klar til å slå til kjapt når den riktige bilen dukker opp. For de blir solgt fort. Det viktigste av alt er å sjekke historikken så godt som mulig. De nyeste eksemplarene er snart ti år og de aller fleste har gått langt. En form for servicehistorikk er derfor svært viktig. Som alltid er en fersk EU-kontroll viktig. Man bør også sjekke at slitedeler er skiftet.

– Det varierer også veldig hva disse bilene har blitt brukt bil. Noen har levd ganske rolige liv, uten å bli satt på harde prøver. Mens andre har gått tungt lastet og virkelig fått juling. De siste skal du nok være litt ekstra forsiktig med. Som så ofte ellers på bruktbil, lønner det seg ikke å kjøpe de billigste bilene. Legg heller mer penger i selve kjøpet, da har du også en viss garanti for at det blir et trygt og forutsigbart bilhold, avslutter Benny.

