Breddeidretten: Åpner for kamper, cuper og treninger

Regjeringen la mandag fram veilederen som angir veien videre mot økt aktivitet i norsk idrett, med et ekstra fokus på breddeidretten. Der informerte helseminister Bent Høie om de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om breddeidretten.

Det er nå lov å avholde arrangementer med inntil 50 personer som tilskuere som holder avstand. For samlede grupper som driver med organisert trening anbefales det maks 20 personer. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Nederst i artikkelen kan du lese hva FHI skriver om arrangementer og samling i grupper.

– Kamper, cuper og lignende er greit med minst én meters avstand, sa helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

På spørsmål fra TV 2 sier presiserer Norges idrettsforbund at det er ikke snakk om å åpne for en normal kampsituasjon i noen av lagidrettene. Man åpner for at man på trening, innenfor faste grupper kan spille. Men da med avstand. I individuelle idretter kan man konkurrere om man følge reglene.

Flere aktiviteter med felles utstyr

I veilederen heter det blant annet at samme ball kan brukes av flere utøvere, forutsatt at reglene for god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, for eksempel kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

Barn opp til 4. klassetrinn kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer. De enkelte særforbundene skal i tiden som kommer utarbeide sin egen veileder. De har tidligere blitt pålagt å utarbeide egne koronavettregler.

Vil se på andres erfaringer

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at de i samarbeid med Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund vil se på erfaringene fra åpningen av toppfotballen, og hvordan erfaringene kan benyttes innen annen toppidrett.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslår at det tas en ny vurdering før sommeren, for å se på en ytterligere normalisering av idrettsaktiviteter, sa helsedirektør Bjørn Guldvog mandag.

Veilederen understreker også på ny den oppmykingen av smittegrepene rundt idretten som regjeringen offentliggjorde i forrige uke. Store deler av breddeidretten fikk da et umiddelbart grønt lys til å starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene ble gjenåpnet.