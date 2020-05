Ifølge den britiske avisen The Telegraph skal myndighetene i landet ha gitt engelsk toppfotball grønt lys til å starte opp igjen seriespillet. Flere andre medier melder det samme.

Ifølge avisen The Independent skal myndighetene ha gitt Premier League grønt lys fra 1. juni, men ligaen er ikke klar til å spille kamper før fra 12. juni. Lettelsene på restriksjonene gjelder også andre idretter i landet.

The Telegraph har fått tilgang til et 50-siders dokument som viser hvordan landet skal åpnes opp igjen.

Må vente på tilskuere

I dokumentet skal det også stå at det trolig vil gå lang tid før supportere får sett lagene sine fra tribunen.

Tidligst i januar 2021 vil det åpnes for tilskuere, tror myndighetene.

Mandag møttes Premier League og klubbene for å snakke om hvordan man skal få i gang ligaen igjen. Et av hovedtemaene under møtet var om det var forsvarlig å starte opp igjen 12. juni.

Det som er sikkert er at mange klubber er uenige om hvordan og når man skal starte opp igjen, men de har vært enige om å ikke gjøre noe før myndighetene har sagt OK.

Konfliktene går blant annet på bruk av nøytrale baner, som bunnlagene motsetter seg. Det er også en virusfrykt blant spillerne som må håndteres.

Nesten 220.000 mennesker har fått påvist koronasmitte i Storbritannia. Nesten 32.000 er døde i forbindelse med pandemien.