MGP-Ulrikke: – Føler jeg alltid skuffer vennene mine

Ulrikke Brandstorp (24) har deltatt i flere sangkonkurranser som blant annet Stjernekamp, Idol og The Voice. Men hun nådde aldri helt til toppen.

Likevel var det aldri et alternativ for Brandstorp å gi opp.

– På videregående sa noen: «Du skulle ikke hatt en plan B?» Men da blir jeg litt sånn: «Nei, fader heller! Jeg skal vise dere! Bare vent», sier Brandstorp til Dorthe Skappel og God kveld Norge.

Lite tid til venner

Under årets Melodi Grand Prix fikk Brandstorp endelig belønningen hun har ventet på. Med låta «Attention» gikk hun helt til topps, og skulle representere Norge i den internasjonale finalen.

Men Brandstorp har fått kjenne at artistkarrieren har gått på bekostning av noe i livet hennes.

– Det jeg føler mest på er vennesituasjoner. For jeg jobber når alle andre har fri, sier Brandstorp.

24-åringen får ikke alltid så mye tid hun egentlig ønsker til venninnene sine, ettersom jobben hennes krever mye tid og reise. Artisten nevner at hun har gått glipp av mye, blant annet forberedelsene til bryllupet til en av venninnene hennes.

– Jeg har ikke fått vært med på å prøve brudekjole, og jeg får ikke være med på utdrikningslaget, men i bryllupet - da kommer jeg, sier Brandstorp.

Hun forteller at venninnene hennes alltid stiller opp på det hun gjør, og da kjenner hun litt ekstra på det selv.

– Jeg føler at jeg alltid skuffer vennene mine, sier Brandstorp, og legger til at hun har få, men veldig gode venner som har forståelse for situasjonen hennes.

Gråt masse

Det ble et stemmekaos da Brandstorp vant Melodi Grand Prix, og så glapp hele premien. For samtidig som koronaviruset spredte seg over hele verden, ble også Eurovision Song Contest avlyst.

«ATTENTION»: Ulrikke Brandstorp hadde sett frem til å fremføre låta «Attention» på scenen under Eurovision i Rotterdam. Foto: Tore Meek

Det var en drøm som ble knust for 24-åringen.

– Når drømmen flyr ut vinduet så gråter man masse, kaster kanskje ting i veggen, blir både sint, lei seg og skuffet. På en måte litt «lock down» på meg selv, forklarer hun.

– Men så plutselig en dag drar man seg litt i nakkeskinnet og så er man klar for nye eventyr, sier Brandstorp.

Artisten sier hun er oppvokst med «tough love», men tror det er godt å gråte litt og få ting ut av systemet.

24-åringen fikk tilbud av NRK om å delta i neste års Melodi Grand Prix som en av finalistene, men det takket Brandstorp nei til.

– Det er mange grunner til at jeg takker nei til å være med i finalen til Melodi Grand Prix neste år. Dette året har vært ganske heftig å være vinneren av MGP, sier hun.

Noen av grunnene Brandstorp trekker frem om hvorfor det har vært krevende å vinne Melodi Grand Prix er stemmestormen og uvissheten om det ble Eurovision eller ikke.

– Jeg tror jeg har godt av å gjøre noe annet nå, så kanskje jeg blir med en annen gang, smiler artisten som slipper en ny remix av låta «Attention» dagen før Eurovision-finalen skulle vært.

Kontrastfylt liv

Brandstorp har i flere perioder hatt datingforbud for å fokusere på det som skjer i artistkarrieren hennes. Så lenge hun ikke har et forbud mot dating, tar hun gjerne en middag eller scroller litt på datingappen «Tinder».

Og artisten er ikke sjenert når det kommer til det motsatte kjønn.

DATING: Ulrikke Brandstorp har hatt datingforbud en periode på grunn av mye jobb. Når hun ikke har datingforbud tar hun gjerne en middag. Foto: Lise Åserud

– Det finnes ikke noe filter. Ser jeg en kjekk mann så går jeg bort og sier «Hei!». Du kommer jo ikke noe sted ved å ikke ta tak da, ler Brandstorp.

Artisten ser på seg selv som et selskapssykt menneske og kjenner ofte på at hun savner en armkrok når det er mye på jobb.

– Det er kontrastfylt. Man kommer fra stående applaus med folk som prøver å ta på deg når du synge, og du får masse oppmerksomhet. Så kommer man hjem til en tom leilighet, forklarer Brandstorp.

– Det er jo noen ganger man savner en trygg armkrok, legger hun til.

Likevel ser hun ikke mørkt på kjærlighetslivet, og stresser ikke for mye med dating.

– Han kommer en dag, smiler hun.

Amme på scenekanten

Den unge artisten har allerede fremtidsplanene sine klare, og har satt seg store mål.

– Drømmen er å selge ut arenaer verden over med «Ulrikke». Kanskje har jeg en familie, jeg har veldig lyst på barn, sier Brandstorp.

24-åringen ønsker både et normalt familieliv i tillegg til artistkarrieren sin, og hun har løsningen klar til hvordan hun skal klare begge deler.

– Mamma er klar til å bli nanny, sier Brandstorp og forklarer:

– Si at jeg er på Folketeateret og har akkurat fått en unge. Under øvelsen kan jeg løpe opp og amme litt, og så er mamma der og passer babyen mens jeg fortsetter øvelsen, sier Brandstorp lurt.