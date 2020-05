Frp-Siv varsler budsjettkamp

Ikke imponert

Jensen er ikke imponert over forslagene regjeringen har kommet med så langt når det gjelder krisen i olje- og gassindustrien.

– Dessverre ser det ikke ut til at regjeringen har forstått utfordringen som hele olje- og gassindustrien har. Forslaget regjeringen har kommet med er altfor svakt med tanke på at det er en næring som sysselsetter 225.000 mennesker, som skaper enorme verdier til det norske samfunnet, sier hun.

Det ligger an til flertall på Stortinget for et skatteforslag, som går ut på å forskuttere oljeselskapenes skattefradrag for å få opp investeringene, men finansdepartementet har advart mot at det kan føre til investeringer i oljefelt som ikke vil være lønnsomme for den norske stat.

– Oljeskattespørsmålet må avklares, for det er altså 225 000 arbeidsplasser som er avhengig av det. Det andre er kompensasjonsordningen som har gått til bedriftene. Der er det avgjørende å få egenandelen i ordningen bort. Også mener vi at vi må få til betydelige skatte- og avgiftsreduksjoner nå. Det holder ikke bare med å utsettelse innbetalinger. Vi må få ordentlige lettelser for å få hjulene og aktiviteten i gang, krever Jensen.

Mijøpartiet De Grønne (MDG) og SV har krevd at krisepenger ikke går til nye investeringer i olje og gass, men vris om til fornybar energi, som havvind.

– Oljeprisen går opp og ned, og det kommer mindre penger inn i oljefondet. Er det ikke på tide å vri om til fornybar energi?

– Det gjør selskapene. Det er de godt i gang med. De nye næringene må komme ut av den eksisterende industrien, ikke i stedet for. Det viktige her er å holde næringene oppe. Alternativet er at verft etter verft kan gå overende, tusenvis av arbeidsplasser kan bortfalle, verdifull kompetanse kan forsvinne. Det kan bli veldig dyrt og veldig lite smart for Norge som industrinasjon i fremtiden, sier Frp-lederen.

Krever at kreft-undersøkelser må igang

Helsevesenet har nesten utelukkende konsentrert seg om koronakrisen, og mange hundre tusen inngrep og pasientbehandling er utsatt, påpeker Jensen.

– Vi må få opp tempoet igjen på vanlige inngrep, på undersøkelser som kan være med på å redde liv. Tenk på de som ikke har fått ordinære undersøkelser for kreft, for eksempel. Så her må det settes inn mer ressurser så vi får unna køene som har hopet seg opp i helsevesenet.

– Hva ville du ha gjort i denne situasjonen hvis du var finansminister?

– Det er et veldig hypotetisk spørsmål, for det er jeg ikke lenger. Men Fremskrittspartiet vil gjøre det vi kan for å sikre flertall i Stortinget for bedre ordninger for arbeidsplasser og bedrifter, bedre ordninger som gjør at flere mennesker kan få behandling ved sykehusene, at flere får mer å rutte med, så vi kan holde kjøpekraften oppe, og da handler det om skatte- og avgiftsreduksjoner. Det handler rett og slett om at folk kan komme seg tilbake til jobb.

Angrer ikke på regjerings-exit

Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen 13. januar i år, da regjeringen bestemte seg for å hente en siktet IS-kvinne og hennes to barn fra Syria til Norge.

– Nå kunne du ha vært regjeringens «redningsminister», Frp kunne hatt beredskapsministeren, justisministeren og folkehelseministeren i denne situasjonen. Var det et uheldig tidspunkt for Frp å gå ut av regjeringen?

– Det var et riktig valg av Frp å gå ut av regjeringen. På det tidspunktet vi gjorde det var det ingen som så at denne pandemien komme, men jeg mener like fullt at det var en riktig beslutning, rett og slett fordi samarbeidet mellom de fire partiene var blitt for dårlig, gjennomslagene til Frp var blitt for få, og da tok vi konsekvensene og gikk ut av regjering.

– Vi har hele tiden sagt at det å sitte i regjering er et virkemiddel for å oppnå politiske resultater, og da det ble for langt mellom resultatene, så er det bedre å sitte i opposisjon.

– Meningsmålingene er ikke særlig bra for Frp, hva skal til for at dere går opp igjen?

– Vi skal jobbe hardt hver eneste dag. Det er ingen tvil om at vi ikke liker dårlige meningsmålinger, men jeg har kommentert dårlige målinger før. Det det handler om er å gjenvinne tilliten hos velgere som ser Fremskrittspartiet som et naturlig førstevalg, og sette mer på dagsorden av Frps løsninger, og jeg tror veldig mange kommer til å nikke gjenkjennende til at vi setter inn støtet både på helsekøer, på skatter og avgifter, på arbeidsplasser, og vi ser også at det er behov for flere innstramminger på asyl og innvandringspolitikken.