Politiet ble varslet om hendelsen via brannvesen klokken 14.28 mandag.

Lastebilen lekkasjen kom fra var i trafikk på Grorudveien, ifølge politiet.

– Meldingen går på at det har gått hull på en kanne med et stoff kalt hydrogenperoksid. Det vil få konsekvenser for blant annet busstrafikken i området, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet.

Politiet informerer i etterkant om at bussene nå kan gå som normalt.

#Oslo. Grorudveien. Melding om lekkasje av farlig stoff fra en lastebil. Alle nødetater på vei. Foreløpig sikkerhetsavstand er satt til 50 meter rundt lastebilen. Uvisst om noen er skadet pr nå. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 11, 2020

Stedet for lekkasjen melder politiet er i nærheten av krysset der Grorudveien og Stanseveien krysser.

Oslo brannvesen skriver på twitter at de er på stedet med flere brannbiler.

Litt før klokken 15.00 oppdaterer politiet i Oslo med at det ikke er meldt om personskade og at brannvesen har god kontroll på stedet.

Lekkasjen kom fra en kanne på 20 liter.