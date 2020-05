Her blir det finest 17. mai-vær

Blir varmere, men fortsatt kaldt

Det vil si at store deler av landet vil ha forholdsvis lave temperaturer hele uken, og grunnen til det er et blokkerende høytrykk som ligger vest for De britiske øyer.

Høytrykket hindrer lavtrykk fra vest å komme inn mot oss med stigende temperaturer.

– Det er mulig temperaturen stiger noe inn mot helgen, men langs kysten blir det mye bygevær også i slutten av uken, sier Ynnesdal.

17. mai-været

Selv om feiringen av nasjonaldagen blir litt utenom det vanlige i år, skader det ikke med fint vær. Meteorolog Ynnesdal forklarer at været på nasjonaldagen er usikkert flere steder.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag er det gode sjanser for bygevær. Slik det ser ut er det Sørlandet og Østlandet som ser ut til å få finest vær, men det vil fortsatt holde seg litt kjølig. I Nord er det foreløpig litt usikkert om det blir bygevær, sier Ynnesdal.