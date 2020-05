Politiet i Sør-Vest meldte om hendelsen klokken 14.20.

Lekkasjen har skjedd i forbindelse med at det har blitt gravd over et gassrør.

«Det lekker gass fra røret. Politiet og brannvesenet er på stedet. Det etableres sikkerhetsavstand», skriver politiet på Twitter.

Politiet informerer om at Hamneveien er stengt som følger av lekkasjen, og at togtrafikken mellom Jåttå og Stavanger er stanset inntil videre.