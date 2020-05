19 år gamle Andrea Rinaldi døde mandag.

Rinaldi fikk et illebefinnende på fredag og ble lagt inn på intensiv-avdelingen på et sykehus i Varese. Der ble det konstatert hjerneblødning.

Avisen Il Giorno skriver at det var under en trening hjemme at han plutselig ble dårlig.

Søndag ble tilstanden til midtbanespilleren beskrevet som veldig alvorlig, ifølge Football-Italia.

Klubben bekrefter nyheten på sine hjemmesider. Der skriver de at de er i sorg.

Det var foreldrene som fant ham, og de ga 19-åringen livreddende førstehjelp.

– President Antonio Percassi og hele Atalanta-familien er i dyp sorg og lider med Andrea Rinaldis familie. Andrea har båret den blåsvarte drakten siden han var 13 år.

Han var en del av U17-laget til Atalanta som vant både den italienske ligaen og supercupen. Denne sesongen har han vært på utlån til Serie-D klubben Legnano.