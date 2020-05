Philip Manshaus står tiltalt for drapet på sin søster Johanne Ihle-Hansen (17) og terror mot Al-Noor-moskeen på Skui 10. august i fjor.

Manshaus forklarte i retten sist uke at han gikk inn i moskeen mål om å drepe så mange som mulig.

Sekunder etter at han gikk inn i bønnerommet i moskeen, ble han overmannet av 65 år gamle Mohammed Rafiq. Det ble avfyrt noen skudd, men ingen traff noen av de tre personene som var til stede i moskeen.

Dekket av blod

Mandag forklarte en av de første politifolkene som kom til stedet seg om det som møtte politiet i Al-Noor-moskeen.

– Vi kom inn i moskeen og bønnerommet, og det første jeg så var ammunisjon som lå på gulvet. Det lå også et par våpen på gulvet, og en eldre mann satt oppå tiltalte, forklarer politimannen.

Han sier at de først ikke helt klarte å forstå situasjonen foran dem.

– Tiltalte hadde svært mye blod på seg, særlig i hoderegionen, han var helt dekket av blod og så blek ut. Ut fra hvordan han så ut tenkte jeg at han var skutt, men så viste det seg senere at han kun hadde fått et kutt i bakhodet, sier han.

Ikke samarbeidsvillig

Politiet sikret situasjonen og forsøkte snakke med Manshaus. Den da 21 år gamle mannen var først lite samarbeidsvillig.

– Han ville ikke fortelle oss navnet sitt, og han nektet å svare på om flere personer var involvert. Han insistrerte på å sitte oppreist, og virket å ha behov for å ha kontrollen over situasjonen, sier politimannen.

Fakta om Philip Manshaus 22 år gammel, født 29. august 1997 i Bærum.



Norsk statsborger.



Bodde på Eiksmarka i Bærum. Yngst av tre brødre. Skilte foreldre. Moren er død.



Tok videregående på Oslo By Steinerskole. Gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag, hvor han studerte selvberging.



Har ex.phil. fra Universitetet i Oslo.



Tidligere ustraffet.



Tiltalt for drap på stesøsteren og terrorisme etter skyteangrepet mot Al-Noor Islamic Centre 10. august 2019. Har uttrykt høyreekstreme holdninger, blant annet i form av hyllest av Vidkun Quisling. Var aktiv på flere nettfora, hvor han blant annet hyllet Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.



Han forteller videre at de etter hvert fikk litt mer ut av den unge mannen.

– Han sa det var farlig å være der, at vi måtte komme oss bort, uten at han spesifiserte dette noe nærmere. Jeg spurte ham gjentatte ganger om hva som gjorde det farlig å være der, men han svarte ikke på dette, sier han.

Senere ba Manshaus politimannen gjentatte ganger om å se på sin egen hånd og fortelle ham hvilken fargen den hadde.

– Han sa vi var brødre, og at de andre som var til stede var avskum, sier han.

Inspirert av terrorist

Manshaus forklarte under sin frie forklaring sist uke at han ble sterkt inspirert av Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars.

Det var da han leste Tarrants manifest i begynnelsen av august, bare dager før hendelsene, at han bestemte seg for å gjøre noe. Før dette hadde han hatt planer om å stifte familie og drive et småbruk.

Manshaus har i retten også forklart seg om sin virkelighetsoppfatning, og at han er sikker på at det om kort tid vil bli en væpnet revolusjon i Europa.

– Jeg vil nok bli dømt til fengsel nå, men etter den væpnede revolusjonen vil jeg bli frikjent, sier han.