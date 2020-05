– For meg handler det bare om å være klar, sier den norske MMA-stjernen Emil Meek etter at han hadde gjestet Hele Norge trener mandag.

I helgen gikk «UFC 249» i Jacksonville i Florida med kun amerikanske og andre USA-baserte utøvere og uten tilskuere.

UFC-sjef Dana White har for lengst lansert planene om en koronafri MMA-øy. For få dager siden uttalte White at det første øy-stevnet kan finne sted allerede i juni.

– Dana White holdt Skype-møte med oss og fortalte at han hadde ordnet en privat øy. De holder på med infrastruktur, så de kan arrangere kamper på internasjonalt farvann. Det er utrolig spennende å se om han får det til, sier Emil Meek.

Meek: – Helt sinnssykt

31-åringen er klar til å bli plukket opp på Gardermoen og fløyet til øya som så langt ikke er kjent hvor ligger.

– Det er helt sinnssykt om man får lov til å være med på noe sånt, sier Meek.

UFC-stevnene kommer til å gå uten tilskuere og utøverne blir koronatestet.

Koronaviruset begrenser treningene til Meek, som i februar tapte på poeng for Jake Matthews i New Zealand.

– Det blir mye fysisk og mye mat, så jeg går litt opp i vekt, men det får bare gå. Det går så bra som det kan bli, men vi mangler den tekniske delen av det. Det blir spennende å se om alt sitter når man kommer tilbake, sier Meek.

Dana White har også uttalt at Conor McGregor er klar til å gå i buret når det kan holdes stevner på den mye omtalte UFC-øya.

– Det er et kjøttmarked

Emil Meek har tapt tre strake kamper etter å ha vunnet sin første i UFC.

– Det er fort gjort å bli kastet ut. Hvis du sier det på en stygg måte, så er det et kjøttmarked. Du må være verdens beste fighter for å være der oppe. Den standarden kommer aldri til å endres, sier Meek.

– Det handler også om å gå gode kamper. Blir du smadret i tre runder, så er du ute, men jeg har tapt mot den beste i min vektklasse og andre veldig gode. Jeg har gjort gode kamper og vist at jeg har noe der å gjøre. Nordmenn heier og kommer med flagg, og det betyr mye. I USA er det mye show også. De ser at jeg er god og at mange bryr seg om meg, sier han.

På hjemmebane skjer det også snart store ting for Meek, som skal bli far for første gang. Samboer Andriane Skentos har termin om fire uker.

– Det blir spennende. Jeg må være ærlig og si at jeg er redd for hvordan det er fordi det er ukjent. Mange (idrettsutøvere) får det til, og jeg ser ikke en grunn til at jeg ikke skal få det til. Jeg har verdens beste partner. Jeg har aldri kjent et menneske med så mye omsorg, så jeg kan ikke forstå at annet enn at det blir et bra barn, sier 31-åringen.