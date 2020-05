Seksjonsoverlege Paul Joachim Bloch Thorsen ved Barneposten, Helse Bergen, vet han trekker det langt, men han står inne for utsagnet;

– Botox skulle vært forbudt for foreldre.

Emosjonell kontakt

– Jakten på noe ungdommelig har gått til angrep på det aller mest fundamentale i tryggheten til barn – å ta bort ansiktsmimikken som skaper den emosjonelle kontakten mellom mennesker, sier Thorsen.

– Barn er avhengig av nonverbale signaler som lyder, stemmebruk, men ikke minst den fine mimikken i de små musklene rundt øynene for å lære seg emosjonell kommunikasjon, forklarer Thorsen til TV 2.

Seksjonsoverlege Paul Joachim Bloch Thorsen ved Barneposten, Helse Bergen.

Tenk deg et lite barn som ligger i en barnevogn. Barnet titter opp på deg og smiler. Som en refleks smiler de fleste tilbake, og barnet vil gjerne sprelle av glede, noe som får deg til å smile enda mer og kjenne gleden strømme gjennom kroppen.

Rynker skaper trygghet

Thorsen mener istedet vi må hylle ansiktsmimmiken som en ekstremt viktig del av menneskelig kommunikasjon.

– Rynker kommer ikke billig. Det ligger ganske mange hundre tusen smil bak hver rynke, og så skal man slette den historikken?

– De gode, dype rynkene hos besteforeldre er noe av grunnen til at besteforeldre ofte er ekstra trygge for barna. Barna griper kanskje fast i de dype, herlige rynkene rundt bestemors øyne som utsonder ro og gjør barna trygge, sier Thorsen.

Kjenner ikke konsekvensene

Barnepsykiateren tror mange tar botox uten å tenke seg om.

– De ville aldri gjort det hvis de visste konsekvensene, og da må noen fortelle dem det, sier han.

I tillegg til å ta bort en av faktorene som gjør barn i stand til å lese følelsene dine og skape trygghet, kan det også gå ut over din egen evne til emosjonell kontakt med andre mennesker.

Å speile andres ansiktsuttrykk er viktig både for å forstå hva andre føler, men også for å føle noe selv.

Ifølge New York Times er det vitenskapelig dokumentert at samhandling med barn – og alle andre – vil være vanskelig å oppnå når mimikken er flat. Å speile ansiktsuttrykk er viktig ikke bare for å forstå andres følelser, men også å føle dem selv.

– Folk aner ikke hvor mye vi bruker ansiktet vårt for å koordinere og håndtere sosiale interaksjoner, sier professor i psykologi ved universitetet i Wisconsin-Madison, Paula Niedenthal, til avisen.

Hun har publisert flere studier om betydningen av ansiktsuttrykk for å forstå andre mennesker.

Kobles fra egne følelser

Thorsen bekrefter at det er grunnlag for å si at vitenskapen slår fast at manglende ansiktsuttrykk kan koble deg fra både dine egne og andres følelser.

Det finnes en del tilstander og sykdommer som gjør at man mister ansiktsmimikk, og det er et problem de må håndtere. At man frivillig påfører seg en slik tilstand fordi man jakter på et ungdommelig utseende er problematisk, mener Thorsen.

– Hvis du absolutt må gjøre noe kosmetisk med ansiktet, så behold i hvert fall rynkene rundt øynene, er Thorsens anbefaling.