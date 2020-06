«Maja» ble utsatt for mobbing og trakassering på skolen: – Vondt å ikke bli trodd

En ungdomsskole i Narvik kommune får hard kritikk for måten de har behandlet en elev som ble utsatt for trakassering og mobbing av en medelev. Nå er kommunen og rektor anmeldt for brudd på opplæringsloven.

– Jeg er sint, frustrert og er blitt syk av den måten skolen har ignorert 18 måneder med mobbing, trakassering og overgrep, forteller «Maja».

– Jeg ble aldri trodd og hørt, fortsetter hun.

Historien har sitt utspring på en ungdomsskole i Narvik kommune i Nordland. Av hensyn til de involverte i saken, har TV 2 valgt å anonymisere navnet på skolen og de involverte. «Maja» er et fiktivt navn.

«Maja» ønsker sammen med sine foreldrene å fortelle sin historie, om det de mener er en fullstendig ansvarsfraskrivelse fra en skole.

– Dette må aldri skje igjen med andre elever, mener «Maja», som var i tidlig tenårene da dette skjedde.

Forsøkt voldtatt

«Maja» forteller at hun frem til 8. klasse hadde det bra og at alt var normalt på skolen. Men så startet det hun betegner som et mareritt.

Ifølge en nedslående rapport fra Fylkesmannen i Nordland, som TV 2 har fått tilgang til, står det at hun skal ha blitt angrepet, overfalt, stukket med en blyant, bitt og utsatt for voldtektsforsøk av en medelev.

Medeleven har en annen versjon av det som skjedde. Dette er «Majas» versjon av det som hendte på skolen den dagen voldtektsforsøket skjedde.

– Det startet med at medeleven tok mobiltelefonen min og løp av gårde med den. Jeg sprang etter han, og det var da overgrepet skjedde, forteller hun.

– Han holdt meg nede og begynte å rive av meg klærne. Det var et forsøk på voldtekt. Det kom noen inn i korridoren og ropte og da sprang han bort, fortsetter hun.

– Jeg ble liggende igjen på gulvet inne på skolen delvis avkledd, beskriver hun.

Etter denne hendelsen fikk hun svært alvorlige trusler av den jevnaldrende medeleven, med beskjed om å ikke fortelle om dette til andre, forklarer hun.

PREGET FAMILIE: Familien står sammen i det som har vært en tung tid. Foto: Hans Gundersen/TV 2

– Ignorert av skolen

Voldtektsforsøket ble anmeldt og etterforsket av politiet, men ble senere henlagt på grunn av deres unge alder.

Medeleven og hans familie er orientert om at TV 2 omtaler denne saken.

– De har en annen versjon av hendelsene som fremkommer i denne artikkelen, og reagerer sterkt på at saken omtales, sier advokat Finn Ove Smith til TV 2.

Voldtektsforsøket skal ha skjedd i 2018. Først i september 2019, nesten ett år etter, tok «Maja» mot til seg og fortalte skolen om overgrepet. Det skal ha ført til at skolens helsesøster anmeldte hendelsen til politiet.

Flere tilfeller av mobbing, overgrep og trakasseringer skal ha blitt rapportert til skolen, uten at ledelsen ved skolen reagerte, forteller hun.

– Kontaktlæreren min var vitne til at gutten angrep meg ved flere anledninger, fortsetter hun.

BITEMERKER: Familien har tatt flere bilder for å dokumentere de fysiske overgrepene. Foto: Privat

– Skolen visste både i 2017 og 2018 at det var problemer mellom gutten og vår datter, men de ignorerte dette gang på gang, forteller foreldrene til jenta.

«Maja» beskriver at hun på et tidlig tidspunkt ba om å få bytte klasse for å komme seg vekk fra medeleven, men at ingen ved skolen hørte på dette.

– Jeg fikk forklart at jeg ikke hadde en god nok grunn til dette, forteller hun.

Ramsalt kritikk

I desember i 2019 valgte «Maja» selv å sende et varsel om et utrygt skolemiljø. I den skriftlige redegjørelsen fortalte hun om de ulike hendelsene, noe hun også tidligere skal ha fortalt til skolens helsesøster.

Fylkesmannen i Nordland valgte etter dette å granske ungdomsskolen og kommunen.

FÅR KRITIKK: Narvik kommune blir slaktet i en rapport fra Fylkesmannen i Nordland. Foto: Hans Gundersen/TV 2

De er ikke nådige i sin kritikk og beskrivelse av hvordan skoleledelsen har håndtert varslene til den fortvilte eleven.

I den omfattende rapporten får skolen stryk på fem av fem punkter.

Skolen har ikke oppfylt noen av sine pålagte aktivitetsplikter, skriver Fylkesmannen. Det konkluderes at skolen ikke har oppfylt sin plikt til å følge med, å undersøke, å gripe inn, å varsle og å sette inn tiltak.

Se alle punktene i rapporten her:

Fylkesmannens rapport om skolen Punkt 1:

Fylkesmannen har avslørt at skolen ikke har sendt dokumentasjon på at de har oppfylt plikten til å følge med på at eleven har et trygt og godt skolemiljø.



Dokumentasjon viser at eleven har blitt stukket med blyant, dyttet i pulter og lugget. Sakens alvorlighet tilsier at skolen burde ha fulgt opp og intensivert innsatsen for å få kjennskap til om tiltakene var tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø.



Konklusjon: Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å følge med.





Fylkesmannen har avslørt at skolen ikke har sendt dokumentasjon på at de har oppfylt plikten til å følge med på at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Dokumentasjon viser at eleven har blitt stukket med blyant, dyttet i pulter og lugget. Sakens alvorlighet tilsier at skolen burde ha fulgt opp og intensivert innsatsen for å få kjennskap til om tiltakene var tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å følge med. Punkt 2:

Jenta har følt seg utrygg på skolen i 18 måneder og søkte allerede tidlig om å få bytte skole. Skolen har imidlertid i to egenvurderinger skrevet at eleven trives godt på skolen og i klassen. Mellom disse to vurderingen skal jenta også ha blitt utsatt for et overgrep på skolen. Fylkesmannen mener skolen ikke har fanget opp at jenta har blitt utsatt for langvarig plaging fra medelev og skriver: «Hvis skolen ikke har fulgt med, kan de vanskelig gripe inn». Konklusjon: Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å gripe inn.

Jenta har følt seg utrygg på skolen i 18 måneder og søkte allerede tidlig om å få bytte skole. Skolen har imidlertid i to egenvurderinger skrevet at eleven trives godt på skolen og i klassen. Punkt 3:

Også når det gjelder varslingsplikten mener fylkesmannen at skolen har brutt regelverket. Det finnes ingen dokumentasjon på hva kontaktlærer har gjort i forbindelse med varslingsplikten. Rektor ventet tre måneder før kommuneledelsen ble varslet om et mulig overgrep. Skolen har plikt til å undersøke om en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Ifølge granskingen av saken har ikke skolen sendt inn noen form for dokumentasjon på observasjoner, loggføringer og/ eller vurderinger som viser hvordan de har fulgt med og undersøkt hvordan eleven har hatt det fra september i fjor, og til hun sluttet å komme på skolen. Konklusjon: Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å varsle.

Også når det gjelder varslingsplikten mener fylkesmannen at skolen har brutt regelverket. Det finnes ingen dokumentasjon på hva kontaktlærer har gjort i forbindelse med varslingsplikten. Punkt 4:

– Hvis skolen har mistanke om at noen ikke har det bra, og eleven ikke vil snakke med noen om situasjonen, har skolen en selvstendig plikt til å foreta andre undersøkelser for å forsøke og avdekke forhold det må gjøres noe med, skriver Fylkesmannen. Skolen har ikke dokumentert at dette er gjort. Konklusjon: Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å undersøke saken.

– Hvis skolen har mistanke om at noen ikke har det bra, og eleven ikke vil snakke med noen om situasjonen, har skolen en selvstendig plikt til å foreta andre undersøkelser for å forsøke og avdekke forhold det må gjøres noe med, skriver Fylkesmannen. Punkt 5:

Skolen har heller ikke oppfylt plikten til å sette inn tiltak. Fylkesmannen mener at skolen ikke kan hevde at de har hørt eleven som bare har valgt å snakke med helsesøster som har taushetsplikt. – Vi har forståelse for at skolen har vært i en vanskelig situasjon på grunn av taushetsplikt, skriver Fylkesmannen. Barnet kan også høres gjennom andre. I dette tilfellet har foresatte vært med på flere møter og sendt inn mye skriftlig dokumentasjon. Konklusjon: Skolen har ikke oppfylt sin plikt til å sette inn tiltak.

– Skolen har vært klar over sakens alvorlighetsgrad

Fylkesmannen kan ikke se at hverken skole eller skoleeier har gjort en «barnets beste-vurdering når det gjelder utvikling».

– Det er flere momenter i denne saken som gjør at skole/skoleeier burde ha strukket seg langt i å kunne tilby eleven undervisning som hun har krav på, skriver Fylkesmannen.

BLÅMERKER: Jenta har dokumentert noe av de ulike hendelsene. Foto: Privat

Skolen har vært klar over sakens alvorlighetsgrad og at det har omhandlet vold/seksuelt overgrep, og at saken har foregått over en lang periode, heter det i rapporten.

– Samlet sett vurderer Fylkesmannen i Nordland at skolen ikke har foretatt en selvstendig vurdering av barnets psyko-sosiale eller faglige beste i denne saken, står det i rapporten.

Skolen og kommunen har heller ikke gjort det eleven og foreldrene med rimelighet kan forvente i denne saken, heter det i rapporten.

Fylkesmannen skriver også at saken er av en alvorlig karakter.

Foreldre rystet

«Majas» foreldre er rystet over at både de og datteren ikke er blitt trodd av skolen.

– Skolen skulle ha kontaktet oss allerede første gang da medeleven gikk til angrep. Skolen har prøvd å dekke over alt sammen, og de har vært så lite samarbeidsvillige som mulig fra begynnelsen av. De fikk fakta av oss, mener foreldrene.

«Maja» har vært borte fra den aktuelle ungdomsskolen siden november i 2019. Hun byttet til en annen skole i slutten av februar i år.

Foreldrene er heller ikke nådige når de skal beskrive ledelsen ved den aktuelle skolen.

– Skolen er en skam! De kan ikke gjemme seg bak konfidensialitet. De gjorde ingenting og rektor løy til oss i møter. De har brutt loven gjentatte ganger og har ignorert oss, mener de.

– Datteren vår følte seg ikke trygg på skolen. Hun ville ha gutten fjernet etter at han hadde gått til fysisk til angrep en rekke ganger. Rektor sa at han ville flytte pultene deres fra hverandre. Han forventet at det skulle sitte i nærheten av hverandre til tross for det som har skjedd, forteller de.

– Rektor beskyldte oss også for å holde datteren vår bort fra skolen mot hennes vilje, hevder foreldrene.

SKOLEN SVIKTET: Mobbingen og trakasseringen har satt varige spor, også hos foreldrene til jenta. Foto: Hans Gundersen/TV 2

Foreldrene tror Narvik kommune har vært uvitende om de alvorlige mobbeforholdene ved skolen.

– Vi tror ikke Narvik kommune har vært klar over saken før den ble sendt til Fylkesmannen i Nordland og de begynte sin granskning, forteller faren.

Kommunen beklager

TV 2 har sendt flere spørsmål til rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune i forbindelse med «Majas» alvorlige historie. TV 2 har også spurt om hvordan de vil kommentere kritikken fra Fylkesmannen i Nordland.

Kommunen har valgt å gi et samlet svar på spørsmålene. Les hele svaret lenger ned i saken.

I svaret beklager kommunen for jentas opplevelser med skolen:

– Denne eleven har ikke opplevd at trivselen og læringsmiljøet ble godt nok ivaretatt, og dette ønsker vi å uttrykke vår beklagelse over, skriver rådmann Skjønnås.

– Saken synliggjør viktigheten av å se hver enkelt elev og hvilken påvirkning det har for eleven at adekvate tiltak settes inn tidlig, heter det også i svaret.

BEKLAGER: Narvik kommune erkjenner at skolen har sviktet. Foto: Hans Gundersen

Les hele kommunens svar på TV 2s spørsmål her:

«Narvik kommune viser til Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak, der det konkluderes med at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt etter opplæringsloven i sak om skolemiljø for en enkelt elev.



Opplæringsloven paragraf 9A-6 gir elev eller foreldre, som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, rett til å melde saken til fylkesmannen. Hensikten med ordningen er at elev og foreldre skal sikres en mulighet til å få prøvd sin sak av en uavhengig myndighet utenfor skolen. Det er ikke et vilkår at saken skal være tatt opp med skoleeier.

Elever og foreldre har en berettiget forventning om at skolen gjør det som står i dens makt for å sørge for at elevene har et godt og trygt læringsmiljø. Denne eleven har ikke opplevd at trivselen og læringsmiljøet ble godt nok ivaretatt, og dette ønsker vi å uttrykke vår beklagelse over.

Saken synliggjør viktigheten av å se hver enkelt elev og hvilken påvirkning det har for eleven at adekvate tiltak settes inn tidlig. Narvik kommune som skoleeier har det overordnede ansvar for at elevers rett etter opplæringsloven oppfylles.

Narvik kommune ønsker å vise gjennom sitt videre arbeid at man tar lærdom av saken, selv om kommunen ikke er blitt pålagt av Fylkesmannen å gjennomføre videre tiltak i denne saken».

Sterkt preget

«Maja» bruker sterke ord når hun skal beskrive hvordan hun opplever det å ikke bli trodd:

– Jeg føler at jeg er blitt fremstilt som en løgner og det er vondt, sier hun.

– At skolen nå får kritikk av Fylkesmannen betyr ingenting. Skolen og menneskene som gjentatte ganger ikke klarte å hjelpe meg skal straffes, mener hun.

– Dette skal aldri skje med en annen person. Jeg har blitt tvunget ut av skolen og skolens manglende hjelp, fortsetter hun.

Også foreldrene understreker at situasjonen har gjort varig inntrykk på datteren deres.

– Hun er ofte sint på skoleledelsen og hun har prøvd å takle alt dette selv i de 18 månedene skolen har ignorert overgrepene som hun var utsatt for, forteller de.

Politianmelder kommunen

I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Familien har på bakgrunn av dette besluttet å anmelde saken til politiet.

– Vi mener at det er nok bevis for å straffeforfølge forholdene for kriminell uaktsomhet i henhold til opplæringsloven §9 A-2 der alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring, sier faren.

– Vår datter har fått et permanent arr som vil minne henne hver dag om hva som skjedde. Skolen og læreren får fortsette som normalt, forteller foreldrene.

Med bakgrunn i dette har familiens advokat, Are Johnsen anmeldt Narvik kommune som skoleeier til Nordland politidistrikt. Den tidligere rektoren og en kontaktlærer er også anmeldt for brudd på opplæringsloven.

ANMELDER KOMMUNEN: Rådmannen tar anmeldelsen til etterretning. Foto: Hans Gundersen/TV 2

Rådmann Lars Skjønnås sier at Narvik kommune tar anmeldelsen til etterretning.

Også i 2014 ble Narvik kommune dømt for å ikke ta mobbing på alvor.

Familiens advokat har i et brev til rådmannen bedt Narvik kommune om å erkjenne ansvar for bruddene på opplæringsloven og erstatningsansvar ovenfor jenta.

– Samtidig må kommunen beklage og erkjenne ansvarsfraskrivelse ovenfor jenta og hennes familie, skriver Johnsen.

– Hennes utviklingsmuligheter er svekket, og vil innebære økonomisk tap for henne, samt at oppreisningerstatning også må anses som aktuelt, sier Are Johnsen, advokat.