Spørsmålet fra Erna fikk klassen til å bryte ut i latter

Mandag formiddag var statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) på besøk på Apalløkka skole i bydel Grorud i Oslo i forbindelse med at resten av Norges skoleelever var tilbake på skolebenken.

– Flere pauser

Stort sett alle elevene statsministeren og kunnskapsministeren møtte var glade for å være tilbake på skolen, men innrømmet at det har vært litt deilig å ha hjemmeskole i nesten åtte uker.

– Vi hadde flere pauser, og det var deilig å sitte i senga og jobbe med skole, sa en tiendeklassing ved skolen.

– Så du innrømmer at du har sittet i senga, altså?, spurte statsministeren til latter fra klasserommet.

– Jaaa..

– Jeg har også hørt om en elev som satt i badekaret under timen, svarte Solberg som trøst.

– Imponerende

På spørsmål fra TV 2 om hvorvidt statsministeren tror de siste åtte ukene med hjemmeskole har kostet for mye, svarte Solberg ja. Men hun påpeker samtidig at det var interessant å høre elevenes tilbakemelding.

– For en del av elevene har denne perioden gitt de et enda bedre faglig grunnlag. De har fått ro rundt opplæringen og tett oppfølging av skolen. Det er imponerende å høre hvordan skolen har klart å følge opp. Slik er det ikke alle steder, men mange steder hører vi at skoler og rektorer klarer å følge godt opp – og da er det mange som blomstrer, sier Solberg til TV 2.

– Hva er det vi kan lære av denne perioden?

– Jeg tror vi lærer at tett oppfølging fra lærerne og det å snakke med elevene er ekstremt viktig.

Nyttig kunnskap

Også kunnskapsminister Guri Melby (V) var glad for å se elevene tilbake på skolen igjen.

– Det er en veldig fin dag, og det å se elever i norske klasserom igjen gjør godt. Samtidig er det godt å være på en skole som tydeligvis har løst perioden med hjemmeskole ganske godt, men det er ingen tvil om det er best for elevene å kunne møtes i klasserommene, sier Melby til TV 2.

Kunnskapsministeren legger ikke skjul på at elevene har gått glipp av viktige ting i løpet av de åtte ukene med hjemmeundervisning, men påpeker at elevene også sitter igjen med mye kunnskap.

– De har nok fått bedre digitale ferdigheter. Samtidig har de nok også lært en del om verdiene av de sosiale fellesskapene som andre elever kanskje har tatt for gitt tidligere, sier Melby.

Melby frykter én ting

Hun er helt sikker på at mye av det både lærerne og elevene har lært i løpet av disse ukene, er noe vi kommer til å ta med oss videre.