Ingenting gikk etter planen da en britisk mann forrige uke forsøkte å komme seg unna politiet i Nottinghamshire, skriver Nottingham Post.

Politiet ble 7. mai tilkalt en adresse i Brookside Walk i Harworth i forbindelse med to arrestordrer.

Der ble de møtt av en 35 år gammel mann som ikke hadde noen planer om å bli pågrepet.

Han tok apostlenes hester fatt og løp ut i veien og mot en skog, med politiet i hælene.

Plutselig var mannen som sunket i jorda, og politiet forsøkte å finne ham i den tette skogen.

Full av luft

De lette og lette, og skulle til å avslutte letingen da de hørte et brak.

På Facebook forteller etterforsker PC Fenton at lungene hans nesten var tomme for luft etter den intense jakten – men at mannen de lette etter var full av luft.

– Jeg var nesten tom for luft etter løpingen, men heldigvis hadde lovbryteren litt igjen. Jeg hørte at han prompet, og gikk mot lyden i en busk, skriver han på Facebook-siden til West Bassetlaw Police.

Senere samme kveld fant de den andre etterlyste mannen, som hadde skjult seg bak en peis.