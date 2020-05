– Vil ikke tilbake til cruisebåter og masseturisme

– 80 prosent av de som spiser på restauranten min kommer fra andre steder enn Venezia, sier han.

– Er du bekymret for restaurantens fremtid?

– Ja, det er jeg. Jeg ønsker å være positiv, og jeg ønsker å si at vi kommer til å klare oss gjennom denne krisen, men jeg bekymrer meg for restauranten på daglig basis.

Avhengige av turisme

Benelli mener Venezia nå merker nedsiden av å være så avhengig av bare én inntektskilde.

– Det er ikke slik at dette kommer som en overraskelse på oss. Alle visste at dette var tilfellet, og at det var problematisk. Men i en ekstrem situasjon som denne, merker man virkelig konsekvensene av å bare ha ett bein å stå på, sier han.

STILLE: Vanligvis ville det vært kø av turister som ønsker å ta seg en tur med gondol nå i mai. Foto: Hilde Gran/TV 2.

Det er også gjennomgangstonen når TV 2 beveger seg rundt i byen. Innbyggerne savner turistene, men vil samtidig ikke ha tilbake masseturismen.

Ved en av fergeterminalene har flere av byens vannbuss-sjåfører samlet seg til streik. Mange av dem er permittert, og sliter med å betale regninger og forsørge familien. En av dem som har møtt opp for å protestere er Gigi, som har kjørt buss i 40 år.

PROTESTERER: Vannbuss-sjåfør Gigi er 50 prosent permittert, og sliter med å få endene til og møtes.

– Turistene er en plage, men en plage vi trenger. Før var turismen ute av kontroll, og vi snakket om å sette et tak på hvor mange som kunne komme hit, forteller han.

– Denne byen er sårbar, og vi må ta vare på den. Men uten turistenes penger kan vi ikke komme oss ut av denne krisen.

Restaurant-eier Benelli er enig:

– Vi vil tilbake til en slags normalitet, men vi vil samtidig ikke gå tilbake til sånn det var før. Vi må se på dette som en mulighet til å gjøre varige endringer i måten vi driver turisme på, sier 28-åringen.