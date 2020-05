– Det vi har kommunisert til klubbene er at vi åpner overgangsvinduet i to forskjellige perioder. Planen er to uker før sesongstart og to uker midt i sesong, sier direktør for NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

Ifølge han har FIFA langt på vei gitt klarsignal til at NFF kan tilpasse overgangsvinduet ut ifra norske klubbers interesser.

– Det FIFA har sagt er at vi må holde oss innenfor maksimalt antall uker. Det er 12+4 uker, sier Fisketjønn.

I utgangspunktet ville overgangsvinduet vært åpent fra 1. august til 31. august i Norge, men nå splittes dette altså opp i to.

Fisketjønn håper å kunne komme tilbake med datoer i løpet av uken.

Flere utfordringer

Bakgrunnen for det er at det fortsatt er flere utfordringer knyttet til når man helst bør åpne opp for overganger i Norge.

I utgangspunktet kan Eliteserien sparkes i gang 16. juni. 1. divisjon og Toppserien må etter planen vente ytterligere en måned.

Det gir en utfordring.

– Vi må prøve å finne en overlappende periode, slik at spillere kan gå mellom de forskjellige ligaene, sier Nils Fisketjønn.

En annen utfordring er at det kan bli vanskeligere å hente spillere fra utlandet siden mange land ikke har bestemt seg for sine overgangsvinduer.

– Det er mye som henger sammen her. I de store ligaene det spilles i fortsatt, har det jo blitt aktuelt å forlenge kontraktene, sier Fisketjønn.

– Bør man avvente hva andre gjør – eller bør man tenke på seg selv først?

– Jeg tipper vi ender på at vi må tenke på oss selv, sier Fisketjønn.

Mens enkelte andre ligaer – gjerne de som er midt i sesong – har åpnet opp for å forlenge spillerkontraktene, virker det lite sannsynlig i Norge.

– Vi har tatt en runde med klubbene, og det er ikke mange klubber som opplever det som en utfordring. Det betyr at vi forholder oss til kontraktene her i Norge, sier Fisketjønn.

Det betyr blant annet at Ola Brynhildsens overgang til Molde blir gjennomført ved månedsskiftet juni til juli.

Foreløpig ikke lov med treningskamper

I løpet av denne uka er trolig de fleste klubbene i Eliteserien tilbake i trening med full kontakt.

Fra og med 15. juni har klubbene lov å spille kamper igjen.

– Hva med treningskamper?

– Treningskamper er foreløpig ikke regulert. Det er noe vi ser på nå, sier Nils Fisketjønn.

Selv om klubbene i Eliteserien har lov å trene igjen, så har de ikke per dags dato lov til å spille treningskamper mot hverandre.

– Kan det være at seriestarten må utsettes ytterligere slik at klubbene får spilt treningskamper mot hverandre?

– Jeg skal ikke utelukke noe, men vi må prøve å komme i gang kjapt og håpet er å få startet rundt den datoen. Men vi er i gang med en protokoll rundt treningskamper. Det kan være at man må spille interne kamper og slike ting. Vi ser på det, men foreløpig er ikke alt klart der akkurat nå, sier Fisketjønn.