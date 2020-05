Forsiktig gjenåpning over store deler av Europa

Veien mot normalisering er forskjellig fra land til land. Men et fellestrekk mange steder er at barneskolene åpner igjen.

Dette skjer blant annet i Belgia, et av landene som er hardest rammet av pandemien. Her er planen at skolene skal åpne om en uke.

Mange bedrifter kommer i gang igjen allerede mandag. Men folk må passe på å holde avstand, og utesteder og restauranter vil inntil videre fortsatt være stengt i EU-hovedstaden Brussel og resten av landet.

Ikke lenger portforbud

I Frankrike gjenåpnes barneskolene for et begrenset antall elever mandag. Også frisører og mange butikker får åpne dørene igjen.

Samtidig blir det igjen lov å bevege seg utendørs – så lenge man ikke reiser mer enn 10 mil unna hjemmet.

Frankrike er et av landene som har hatt tilnærmet portforbud, og inntil nå har kun innkjøp av nødvendige varer og korte treningsturer vært tillatt. I tillegg har folk med samfunnskritiske jobber kunnet dra på arbeid.

SKOLE: Elevene har begynt på skolen igjen etter en lang periode med strenge koronatiltak. Bildet er fra barneskolen Pierre Ronsard i Paris. Foto: Ian Langsdon / Pool / AFP

Fortsatt begrensninger

Sammenkomster med flere enn ti personer vil fortsatt være forbudt i Frankrike, og lignende begrensninger fortsetter også i flere andre land.

I Sveits får bare fem personer være sammen av gangen. Men også her vil barneskolene være delvis åpne fra og med mandag.

Situasjonen er den samme i Nederland, hvor også frisører, biblioteker og kjøreskoler åpner. Forutsetningen er at tiltak innføres for å hindre smitte.

Gjenåpningen i Tyskland varierer mellom de ulike delstatene, men også her er skolene i ferd med å åpne igjen.

Må vente til september

Normaliseringen vil ta lenger tid for barn i Spania og Italia, som er blant de hardest rammede landene i verden.

Først i september vil spanske og italienske skoler åpne igjen. Italienske myndigheter har tidligere opplyst at mange av landets lærere har forholdsvis høy alder – og de er derfor i risikogruppen for koronasmitte.

Fra og med mandag vil omtrent halve Spanias befolkning igjen kunne møte familie og venner i grupper på opptil ti personer. Samme dag begynner fotballklubben Real Madrid å trene igjen.

Bilder fra de spanske byene viser i tillegg at de folketomme gatene begynner å fylles opp igjen. Fra mandag har man lov til å gå på restaurant eller bar igjen.

Mange italienske fabrikker og kontorer har allerede gjenopptatt virksomheten, men utesteder og restauranter er fortsatt stengt fram til 1. juni. Det samme gjelder frisører.

FÅR ÅPNE: Jose Romero, en spansk gitarmaker, venter på sin første kunder mandag etter å ha vært stengt i en lengre periode. Foto: Sergio Perez / Reuters

Johnson advarer

I Storbritannia advarte statsminister Boris Johnson søndag om at det er for tidlig å åpne opp landet igjen.