– Når fotballen går for tomme tribuner, kommer vi til å kompensere for delvis avlyste arrangementer, lover kulturminister Abid Raja i et intervju med TV 2 mandag.

Eliteserien fikk forrige uke grønt lys til å starte opp igjen med kamper fra 16. juni. Kampene går imidlertid for tomme tribuner.

Tirsdag kommer Raja til å presentere nye ordninger som skal hjelpe idretten gjennom koronakrisen.

– I morgen varsler vi stortinget om en ny vurdering av hvordan vi løser utfordringene for Eliteserien, konsertene og sommersesongen for perioden etter 15. juni. Innen utgangen av mai vil det komme en pakke, sier kulturministeren.

Mandag formiddag trente Eliteserie-lagene sammen igjen, de fleste av dem med kontakt. Abid Raja var med på Odds trening.

– Vi er veldig fornøyde med signalene. Vi får gode siganler i morgen, så blir det opp til Stortinget i morgen og behandle en forskrift i løpet av mai, som kan være med på å redde toppklubbene, sier Leif Øverland, sjef for Norsk Toppfotball.

– Hva er de gode signalene du sikter til?

– Før har det kun vært snakk om billettinntekter, nå er det snakk om arrangementet. Nå opplever vi at kulturministeren ser vidt på begrepet arrangementinntekter, det er utrolig viktig for klubbene i Obos- og Eliteserien.

Prognosene viser over ti millioner i tap

Daglig leder i Odds Ballklubb, Einar Håndlykken var selvsagt til stede på Skagerak Arena da kulturministeren deltok på treningen.

– Vi har etablert en god dialog. Vi har fått fremført vår situasjon og våre argumenter, så håper vi at det blir lyttet til, sier Håndlykken til TV 2.

– Raja virker fortsatt klar på at sponsormidler ikke vil bli dekket?

– Ja, det kan se ut til at de er harde på det feltet. Vi ser på annonsering og reklame som alle andre inntekter vi har. Vi klarer ikke helt å se hvorfor det skal behandlet som noe annet enn andre inntekter.

– Hvor mye koster koronakrisen dere?

– De siste prognosene våre viser et antatt tap på 13-14-15 millioner av budsjettet vårt som er på 80 millioner, sier Håndlykken.