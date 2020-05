Det handler om stor SUV når Toyota nå gjør seg klare til å lansere en ny modell i Norge. Highlander heter den og blir toppmodell for Toyota her hjemme.

Bilen har vært en stor suksess i USA i mange år, nå kommer den for første gang også til Vest-Europa.

Highlander har fjerde generasjon hybrid-drivverk. Toyota lover lave utslipp, drivstoffeffektivitet, intelligent firehjulstrekk og en maksimal hengervekt på to tonn.

Bilen er hele 4.95 meter lang og har sju seter. Andre seterad kan flyttes 18 centimeter i lengderetningen, det bidrar til å gi raust med plass på tredje rad for to voksne, samt enkel adkomst hit.

Bagasjerommet svelger unna 658 liter, 1.909 liter når man feller ned setene.

Highlander har vært en stor suksess i det amerikanske markedet i mange år, nå kommer den også til vår del av verden.

Høyt utstyrsnivå

Interiøret er tilgjengelig i fargene svart eller grafitt. Her skal det være mange oppbevaringsrom og man har USB-koblinger på både første og andre seterad.

Utstyrsnivået inkluderer en 12.3" skjerm med navigasjon i midtkonsollen, head-up display, Apple CarPlay og Android Auto, trådløs telefonlading, seteventilasjon og et digitalt bakspeil som viser området bak bilen uten at sikten hindres av last eller passasjerer.

Dette er ikke en bruktbil – det er et klenodium

Høyt utstyrsnivå. Mange av funksjonene styres fra den 12,3-tommers store skjermen i midtkonsollen.

Fire kjøreprogrammer

Drivverket kombinerer en 2.5-liters bensinmotor med elmotorer foran og bak - motoren bak er utstyrt med AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent) – og et kraftig batteri under andre seterad. Totalt yter systemet 244 hestekrefter. Det offisielle forbruket er oppgitt til 0,66 liter/mil.

Highlander kommer med fire kjøreprogrammer, ECO, NORMAL, SPORT og TRAIL (terreng). Alle fire kan brukes når bilen kjøres i EV-program, som velges separat.

En akustisk frontrute, god lydisolasjon i tak, dashbord og gulv, samt isolasjon i hjulbuene og bagasjerommet skal bidra til å gjøre det stille i kupéen.

Toyota Corolla: Husker du denne folkefavoritten?

Her skal det være plass til mye! Andre seterad er skyvbar hele 18 centimeter i lengderetningen, det er viktig for fordelingen av plassen.

Kommer tidlig neste år

Highlander er utstyrt med nyeste utgave av Toyota Safety Sense, en rekke aktive sikkerhetsteknologier designet for å unngå eller redusere konsekvensen av ulykker.

Dette inkluderer pre-kollisjonssystem (PCS) med aktiv styreinngripen for å unngå kollisjoner og oppdagelse av syklister på dagtid og fotgjengere på både dag- og nattestid. Adaptiv cruisekontroll (ACC) med veiskiltassistanse, filholderassistanse (LTA), filavviksvarsling (LDA) og automatiske fjernlys (AHB)

Highlander Hybrid kommer for salg tidlig i 2021.

LES MER: Den er 30 år gammel, men nesten som ny

Video: Denne Toyota-reklamen provoserte mange