19 måneder etter hans forrige sykkelritt var Syver Wærsted (23) tilbake i konkurranse da Uno-X kjørte i Rhodos Grand Prix.

I den syvende episoden av TV 2 Sumo-serien «Det neste steget», kan du følge Wærsted og resten av laget i deres jakt på seier i Rhodos.

– Vi kommer hit med forventninger. Jeg er ikke keen på å dra til Rhodos for å bli pissa på. Selv om jeg har vært halvannet år uten å kjøre løp, så betyr ikke det at jeg ikke har noen forhåpninger i mitt første løp, sier han før løpet.

Wærsted leverte et glimrende spurtopptrekk, noe som var med på å sørge for at lagkamerat Erlend Blikra kunne krysse mållinjen først. Dermed tok Uno-X-laget seieren.



Wærsted kolliderte med en bil i 2018 og var heldig som slapp unna ulykken med livet i behold.

– Det gikk fort utfor og så møtte vi en bil med tilhenger som krysset vår veibane.

Wærsted ble kastet opp i luften og ble alvorlig skadd. Han knuste venstre kneskål, røk høyre korsbånd og pådro seg brukket håndledd. Han fryktet en stund for at karrieren var over.



Etter løpet på Rhodos var Wærsted tydelig preget.

– Det har ikke gått helt opp for meg, det var helt sykt.

– Det var helt nydelig å kjøre løp igjen. Jeg var ikke redd eller engstelig for å krasje, men det var nære et par ganger, heldigvis slapp jeg unna med skrekken, sier han.

