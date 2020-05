Indisk frokost

Fremgansmåte coconut chutney:

Bland kokos, vann, salt, ingefær og karriblader, grønn chili og blend alt i en blender til det blir en chutney. Hell over i en bolle. Ha i litt olje i en stekepanne. Tilsett sennepsfrø, hele chili og la det steke. Ha deretter oppi urad linser og karriblader og tilsett det til kokos miksturen.

Fremgangsmåte potetfyll:

Varm opp olje i en stekepanne, tilsett sennepsfrø og spisskummenfrø. Ha deretter oppi dyvelsdrek krydder og urad linsene. Når linsene begynner å bli brune, tilsett karribladene og løk. Ha oppi en klype salt og sukker, og bland godt, la det steke til løken blir gyllenbrunt. Mos potetene lett, og sett til side. Når løken har blitt gyllenbrun har du oppi potetene, gurkemeiepulver og halvparten av korianderbladene og bland godt. Strø litt vann og bland godt, sett ned temperaturen og dekk over med et lokk og la det steke i 3 minutter. Hell over i en tallerken. Strø over halvparten av korianderbladene på toppen. Serveres varm ved å wrappe det inni dosaen.

AMRITSARI ALOO TIKKI CHAAT:

Tikki:

3 kopper med skrelte poteter som er kokt

½ kopp med hakket koriander

3 ts maismel

2 ts chaat masala

Salt etter smak

Valgfri olje til steking

Green chutney:

2 kopper med hakket koriander

1 kopp hakket mynte

1 ts hakket ingefær

1 ts sitron juice

1 ts grønn chili

Salt etter smak

Tamarind sauce:

50 g tamarind

120 g sukker

1 ts spisskummen pulver

Salt etter smak

½ ts chilipulver

Sweet yoghurt:

2 kopper yoghurt

4 ts sukker

Garnityr:

1 kopp granateple

1 kopp nylon sev

1 teskje svart salt

1 ts chaat masala

Fremgangsmåte:

Bland alle ingrediensene for aloo tikki i en stor bolle. Del opp i åtte like biter og rull og forme dem til flate aloo tikki. Varm olje i en frityrkjele og friter aloo tikki. Kok alle ingrediensene til tamarind sauce, til den får en tykk konsistens og hell det over i en bolle. Bland ingrediensene til green chutney i en blender og bland til det blir en tykk chutney. Bland sukker og yoghurt i en bolle med en visp. Legg to aloo tikki på en tallerken. Hell yoghurten over disse, etterfulgt av tamarind sauce og green chutney. Strø litt chaat masala og svart salt over, etter ønske og smak. Pynt med granateple, nylon sev og fersk koriander.

MANGO LASSI:

500 g plain yoghurt

300 g mango pulp



100 g sukker eller honning

Litt malt kardemomme

Fremgangsmåte:

Putt mango pulp, yoghurt, sukker og kardemomme i en blender og blend i 2 minutter. Strø litt malt kardemomme på toppen før servering.