Det ble oppfinner Erik Alfred Tesaker (40) som til slutt stakk av med seieren i årets Farmen kjendis. I førstepremie fikk han en Toyota Corolla Hybrid, som han i utgangspunktet ønsket å beholde.

– Ja, planen var å beholde den, men her jeg bor så må vi ha firehjulstrekk, sier Tesaker til God kveld Norge.

I tillegg så kjøpte han en ny bil da den gamle røk i januar. Derfor selger han nå Farmen kjendis-bilen.

– Men jeg har lagt ved forslag til modifisering. Jeg har laget en tegning hvis du vil gjøre den om til firehjulstrekk, og den følger med på kjøpet, sier oppfinneren.

MOD: Slik kan du gjøre om bilen til 4x4, i følge Tesaker. Foto: privat

Legger ved «oppfinner-pakke»

Det er ikke bare tegningen som følger med bilen. I annonsen på Finn.no står det også at du får med en «oppfinner-pakke».

Her finner du blant annet signerte bøker, omvisning i oppfinnerfabrikken, og selfie med smilegaranti. Men det kanskje mest spesielle: En «eksklusiv og høyst original, illegal hjemmelaget fotball av hønsenetting og lammeskinn».

– Jeg og Mimir Kristjansson sydde en fotball. Den gjemte vi rundt på gården, og brukte den i smug, sier Tesaker.

FOTBALL: Tesaker lagde fotball av hønsenetting og saueskinn. Foto: privat

Pengene kommer godt med

Bilen ligger ute til salgs for rett i underkant av 400.000 kroner, og pengene går rett inn i et nytt prosjekt.

– Det går til å bygge «Oppfinnerland». Det går utrolig mye penger til det om dagen, i tillegg til at jeg har mistet mye under koronakrisen. Det er sånn vi gjør det her, alt vi drar inn går inn i det prosjektet, forklarer Tesaker, som tidligere har snakket med TV 2 om prosjektet.

Men nå som koronarestriksjonene letter, kan det se ut til å bli nok å gjøre for oppfinneren fremover.

– Det har blitt veldig mye henvendelser og forespørsler etter Farmen. Jeg skal inn til Oslo på onsdag og møte flere produksjonsselskaper, forlag og animasjonsselskap. Det kommer masse gøy fremover, så Farmen var en døråpner, forteller Tesaker.

Testet seg for korona

Tidligere i år skrev God kveld Norge at oppfinneren fryktet at hele familien hadde blitt smittet av korona, og det tror han fortsatt.

– Jeg var syk i syv uker, og jeg har aldri vært så lenge syk før. Man får litt angst når det blir vondt å puste, men alt i alt så har det gått veldig bra, forteller Tesaker, som nå har fått testet seg.

– Ja, vi har fått testet oss og alle er friske. Så venter vi på blodprøven for å få bekreftet om vi hadde det eller ikke, forklarer førtiåringen.