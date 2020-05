Slår alarm om katter på øy: – Det river i hjertene våre

Nå spør Roaldset seg hvem som egentlig har ansvar for de hjemløse kattene.

– I dag er det slik at politiet skal bistå om kattene sloss på natta og er et ordensproblem, Mattilsynet må ta ansvar om kattene er syke, og kommunen må ta ansvar om kattene urinmarkerer, drar ut søppel og har avføring i sandkasser. Her må egentlig alle instanser på banen samtidig, mener hun.

UTEN TENNER: Dyrebeskyttelsen har sett katter med blant annet knekte tenner. Foto: Privat

TV 2 har fått innsyn i søknaden fra Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, der de i 2019 fikk avslag fra kommunen på søknad om bistand til å håndtere kattene.

– Kommunen viser med andre ord svært liten vilje til å gjøre noe med denne saken. Vi mener det er helt absurd at dyrevelferd er satt bort til frivillige organisasjoner, sier Roaldset.

Oppfordrer til å søke midler

Elisabeth Mikalsen er ordfører på Røst. Hun forteller til TV 2 at tiltaket om bistand til å håndtere kattene ble foreslått under budsjettbehandlingen i 2018, for budsjettet for 2019.

– Politikerne den gangen valgte å ikke ta tiltaket inn i budsjett 2019. Det betyr ikke at det er et avslag på «evig tid» og etter deres henvendelse i fjor høst, er jeg informert om at de ved behov ble de anmodet om å søke på nytt, sier hun til TV 2.

Mikalsen svarer på kritikken fra Dyrebeskyttelsen og sier at kommunen også er ute etter å finne løsninger.

– Jeg mener vi har forsøkt å spille på lag. Vi inngikk blant annet en avtale og ga støtte til Dyrebeskyttelsen både i 2016 og 2017. Senest i februar var vi i dialog med både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen, og om det er behov for nye tiltak, oppfordrer vi dem til å søke om ny støtte, sier hun.

– Kommunen stiller seg disponibel og vi skal selvfølgelig ta et tak vi også. Her er det flere parter som må sette seg ned og se hva som må gjøres, fortsetter ordføreren.

Tro på en løsning

Mikalsen tror på at man ved samarbeid kan få til løsninger i denne saken.

– Røst kommune er selvsagt også opptatt av dyrevelferd, og vi sammen med andre ansvarlige instanser må ta ansvar her. Jeg har tro på at vi gjennom samarbeid vil finne gode løsninger, sier hun.

Etter at saken har blitt omtalt i media, har kommunen, Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge Bodø vært i kontakt med hverandre.

– Nå har jeg vært i dialog med Dyrebeskyttelsen i dag, og vi håper å få til et møte i nær framtid, sier Mikalsen.