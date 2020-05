– Det flagret i buksebeinet, sa Mohammad Iqbal, som var i slutten av 70-årene da tiltalte angrep Al-Noor islamic Centre i Bærum lørdag 10. august 2019.

Hans venn Mohammad Rafiq (66) forsøkte da å overmanne angriperen. Han ga beskjed til Iqbal om at de måtte slå angriperen med noe i hodet. De var da begge klar over at det dreide seg om et terrorangrep, forklarte han.

– Da tok jeg våpenet og slo ham med det to ganger. Andre gangen tenkte jeg at om jeg slo ham mer ville politiet spørre om det, sa han.

Etter angrepet holdt han seg hjemme i tre uker. Deretter dro han til Pakistan og ble der i fire måneder før han ba en av sønnene sine komme å hente ham.

Etter at han kom tilbake til Norge, er han fortsatt redd for å gå ut, fortalte han.

– Jeg sier at vi skal selge boligen og kjøpe bolig et annet sted fordi boligen er rett ved veien. Jeg har angst, og jeg er fremdeles engstelig. Om en bil stopper, får jeg angst. Dette har hatt stor effekt på meg, sa Mohammad Iqbal.

