I nye rapporter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer det fram at kommuneleger og fylkesmenn nå rapporterer om dårligere oppslutning i befolkningen om en del av smitteverntiltakene.

Det gjelder særlig rådet om å holde avstand i butikker, på serveringssteder og i parker.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarer nordmenn mot å slappe for mye av når det gjelder rådene om å blant annet holde avstand og vaske hendene.

– Når man ser at ting går bedre og smittetallene blir lave, så er det veldig fort gjort at man slapper av for mye. Men da må man huske på at dette kan gå like fort opp igjen som det gikk ned, sier Nakstad til TV 2.

– Når vi begynner å åpne samfunnet for at vi skal gå sommeren i møte og ha en viss frihet, så er det enda viktigere enn før å følge disse grunnleggende rådene, sier han videre.

Kan blusse opp

Data fra Telenor viser at reisevirksomheten og kontakten mellom mennesker har økt i landet. Folkehelseinstituttet regner også med at karantenepåbudet vil bli utfordret.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understreker begge i rapportene at frivillig oppslutning om tiltakene har vært avgjørende for å holde koronaviruset under kontroll.

– Tror du det kommer til å skje at noen av tiltakene kommer til å settes tilbake igjen og innføre strengere regler hvis R (som viser hvor mange personer hver koronasmittet har smittet videre) går opp?

– Jeg tror vi vil få oppbluss av smitte igjen i visse deler av samfunnet, og det har vi sett eksempler på de siste ukene også. Og da er prinsippet nå å teste og isolere syke sånn at de ikke er i kontakt med andre. Og så er det å finne dem de har vært i kontakt med og sette dem i karantene, sier Nakstad og fortsetter:

SMITTE: Aassisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at hvis Norge skal fortsette å gjenåpne samfunnet, krever det at folk fortsetter med holde seg hjemme når man er syk, vasker hender og holder avstand. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hvis kommunene klarer det og følger ordentlig med på smittetallene sine, så unngår vi spredning i samfunnet, og da unngår vi også inngripende nasjonale tiltak.

Fallende kurve

Mandag er det to måneder siden Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte covid-19-utbruddet for en pandemi. Tirsdag er det to måneder siden Norge innførte de mest inngripende tiltakene Norge har opplevd i fredstid.

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at man så ganske raskt i Norge kurven på antall innleggelser begynte å peke nedover.

Han mener tiltakene som ble satt inn, var de rette.

– Jeg tror at de var rette og riktige tiltak for Norges situasjon, og det var nok summen av alle disse tiltakene som gjorde at vi fikk såpass fallende kurve såpass fort, sier Nakstad.