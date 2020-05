Mann tiltalt for julebord-drapet i Holmenkollen

KNIVSTUKKET: En polsk mann i slutten av 50-årene ble erklært død på stedet etter å ha blitt knivstukket i Holmenkollen i Oslo i desember 2018. Foto: Lovise Gangnes / TV 2

En latvisk mann i slutten av 30-årene er tiltalt for å ha knivdrept en polsk kollega under et julebord i Holmenkollen i 2018.