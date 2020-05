Porsche har av naturlige årsaker aldri vært noen storselger, hverken i Norge eller resten av verden.

De siste årene har sportsbil-produsenten imidlertid breddet modellutvalget kraftig – noe som har gitt tydelige og positive resultater.

Siste skudd på stammen er deres første elbil, Taycan. Og det er nettopp den som har mye av æren for det rekordhøye Porsche-salget i Norge om dagen.

Produsenten har aldri solgt flere biler i her hjemme, og er nå inne på topp 20-listen over Norges mest solgte bilmerker. Det viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

En milepæl

I løpet av årets fire første måneder, er det solgt og registret 419 nye Porsche-modeller i Norge. Det er omtrent på samme nivå som det langt mer folkelige merket Mazda.

At en dyr sports- og premiumprodusent som Porsche, med biler i millionklassen, er blant de mest solgte bilene i Norge, bekrefter at Taycan har fått den mottakelsen mange hadde håpet på.

– 2020 har vært en milepæl for hele organisasjonen og vi har jobbet målrettet for å gjøre oss klar for introduksjonen av Taycan. At resultatene nå vises, spesielt i disse tider, er en gledelig nyhet for oss, forteller Maren Helgestuen, Brand Experience Manager hos den norske Porsche-importøren.

Selv om Taycan er fritatt for både moms og engangsavgift i Norge, er prisene likevel stive. Innstegsmodellen 4S koster fra 959.000 kroner, mens toppmodellen Turbo S har en startpris på 1.755.000 kroner.

Porsche Taycan: Nå blir den mye dyrere

911-fest

Hun konstaterer at Taycan er en viktig bidragsyter.

Brand Experience Manager, Maren Helgestuen, melder om jevnt og godt salg hos Porsche i Norge for tiden.

– Absolutt, Taycan utgjør store deler av økningen i salget så langt. Men vi ser også en jevn stigning på resterende bilmodeller i porteføljen. Vi ligger så langt godt an, og ser positivt på salget i tiden fremover.

Foruten Taycan, forteller Helgestuen til Broom at det også er stor etterspørsel etter ladbare hybrider.

Minst like moro er det også at klassikeren 911 ligger an til tidenes salgsår i Norge. Den kom i en helt ny generasjon (992) for halvannet år siden.

I Norge koster rimeligste 911 fra drøyt 1,5 millioner kroner, mens den foreløpige toppmodellen, 911 Turbo S, starter på litt over 3 millioner kroner.

Det er fortsatt 911 Turbo S, med bensinkraft, som er sjefen hos Porsche. Denne klarer 0-100 km/t på 2,7 sekunder. Altså 0,1 sekunder raskere enn Taycan Turbo S.

Slik ser det ut i Norges mest spesielle bilbutikk

Her kan du lese mer om nye 911 Turbo:

Ny modell fra Ferrari skal utfordre Porsche-klassikeren: