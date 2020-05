Tom Liens (44) far ble drept av politiet – dette synet ventet ham da han gikk inn i huset

Tom Lien tror at situasjonen kunne ha blitt løst hvis politiet ringte ham under aksjonen.

– Faren min var psykisk syk, og han ble mer og mer redd. Det var ingen av dem som var der som tenkte på å kontakte pårørende, som kunne ha løst situasjonen, påstår han.

Se TV 2s nyhetsinnslag etter politiaksjonen her:

Sjokkgranater og elektrosjokkvåpen

Lien er overbevist om at faren hans var redd og forvirret da han så alle politipatruljene utenfor huset.

– Han gikk nok i forsvarsposisjon og trodde at noen med onde hensikter hadde kommet for å ta ham, sier han.

PARANOID: Tron Simen Lien hadde spikret igjen vinduene sine. Foto: Tom Lien

I etterkant uttalte politiet at Tron Lien hadde angrepet dem med etsende væske, og at det var derfor de måtte gå til angrep.

– Det eneste jeg fant som kunne ligne på etsende væske, var noe møllmiddel som sto på kjøkkenet, sier han.

BRUTT OPP: Døra til Tron Simen Lien ble slått opp etter en åtte timer lang politiaksjon. Foto: Tom Lien

Bygget hus og lagde musikk

Etter å ha sett hvilken tilstand huset var i, ringte Lien forsikringsselskapet, som ordnet med rengjøring og opprydning av åstedet.

Han sier at han og faren av naturlige årsaker hadde et vanskelig forhold, men at de likevel var gode venner som bygget Toms hus sammen, fisket sammen og lagde musikk sammen.

– Han hadde forestillinger om verden som ikke var helt innenfor normalen, og han kunne bli veldig paranoid. Han skammet seg fordi han var syk, og det var nok derfor at han isolerte seg i huset, sier han.

FOTSPOR: Tom Lien måtte selv bestille nedvasking av farens hus etter å ha blitt møtt av dette synet. Foto: Tom Lien

Spikret igjen vinduene

Sønnen forteller at faren aldri var truende mot andre, og overfor TV 2 har den avdøde 66-åringens venner beskrevet ham som en snill mann som aldri skadet andre.

– Jeg er sjokkert. For meg var han en lett omgjengelig mann, sa en av vennene.

– Hvordan kan man ikke ha forutsett at en livredd, psykotisk pasient vil reagere såkalt inadekvat på å få hjemmet sitt omringet i åtte timer av uniformert politi, bli anmodet via ropert om å komme ut og overgi seg og deretter invadert? spør Lien.

TREBITER OG SKOBESKYTTELSE: Tom Lien påstår at politiet ikke tok seg bryet med å fjerne skobeskyttelsen de brukte under undersøkelsene av åstedet. Foto: Tom Lien

Ferdig etterforsket

Kripos bisto Spesialenheten for politisaker med tekniske undersøkelser.

Til TV 2 sier seksjonsleder ved Kripos, Håvard Haftor Arntzen, at de ikke har noe med rydding og vasking av et åsted å gjøre.

– Når Kripos bistår et politidistrikt, bistår vi med tekniske undersøkelser, som for eksempel blodsportolkning og registrering av fingeravtrykk. Det er politidistriktet som «eier» åstedet og som har alt med tilbakeføring av åstedet å gjøre, sier han.

Kommunikasjonsavdelingen ved Innlandet politidistrikt er forelagt Tom Liens påstander, men sier at de ikke ønsker å svare ettersom det er er Spesialenheten for politisaker som skal svare i denne saken.

– Beklagelig

Juridisk rådgiver Rune Fossum i Spesialenheten sier til TV 2 at de er i ferd med å skrive en forklaring til Tom Lien, og at TV 2 kan få tilgang på forklaringen ved en senere anledning.

Til Oppland Arbeiderblad sier Fossum at han ikke kan svare for etterforskningsavdelingens håndtering eller rutiner i denne saken.

Avisa får heller ikke snakke med ansvarlig for etterforskningsavdelingen.

– Men det jeg kan si er at det ikke er nedfelt i lov eller forskrift hvordan frigivelse av et åsted vi har etterforsket skal foregå, sier han til nettstedet, og sier at han forstår at det var en grusom opplevelse for Tom Lien.

– Det er selvsagt beklagelig at noen i det hele tatt skal møte en slik situasjon på et åsted der vi har hatt ansvaret, sier han.