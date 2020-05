I nesten to måneder har elever i hele Norge vært nødt til å tilpasse seg en helt ny og digital skolehverdag, etter at skolene tilnærmet stengte på dagen 12. mars.

Mandag er det endelig skolestart igjen, men påtroppende leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz er kritisk til hvordan deler av den digitale undervisningen har vært.

– I noen av tilfellene sier elevene at de ikke har hørt stemmen til læreren sin siden starten av koronaperioden. Vi har også fått utrolig mange tilbakemeldinger fra elever som sier at de ikke har fått noe utbytte av undervisningen de har fått i denne perioden, sier Schultz til TV 2.

– Ødeleggende

Nå frykter hun store forskjeller mellom elevene når de returnerer tilbake til skolebenken.

– For de elevene som er veldig selvstendig i arbeidet sitt, så har dette gått veldig greit. De har rullet videre som om ingenting har skjedd. Men for de elevene som trenger en pedagog og en som kan faget, så kan denne perioden ha vært ganske ødeleggende for den kompetansen de burde ha på slutten av året, sier Schultz og fortsetter:

– Det vi frykter mest er at vi har elever som skal gå ut av videregående med et vitnemål de ikke kjenner seg igjen i fordi de ikke føler at de har fått muligheten til å vise sin faktiske kompetanse.

Overrasket

Forbundsleder i Skolenes landsforbund Anne Finborud sier til TV 2 at det er trist for de elevene som har opplevd opplæringen på denne måten, og innrømmer at det var litt overraskende å høre at det var et såpass dominerende bilde som blir beskrevet av Elevorganisasjonen.

– Dette skal vi lytte til, og det er beklagelig overfor de som føler det sånn. Men jeg har tillit til at skoleledere og landets lærere nå lytter til det Elevorganisasjonen sier, og griper fatt i det. Forskjellene har uten tvil økt i løpet av denne perioden, sier Finborud.

Forbundslederen mener imidlertid det er viktig å huske på at hverdagen også ble snudd opp ned for lærerne, som ikke nødvendigvis har fått opplæring i å kun bruke digitale verktøy i opplæringen.

– Vi har brukt det som et supplement i undervisningen, og nå måtte vi snu oss rundt. Men jeg er sikker på at det har vært ulik kvalitet, og vi skal ikke prøve å fordreie virkelighetsoppfatningen, sier Finborud.

Krever handling

Schultz sier at de hadde forståelse for at det tok tid for lærerne å sette seg inn i en ny hverdag, men er kritisk til at det ser ut å ha tatt veldig lang tid.

– Vi fikk alle en helt ny situasjon og en digital omveltning. Men når det går åtte uker og mange melder om at man ikke ser en forbedring, så må man ta tak i det, sier hun.

Nå krever Schultz at alle landets lærere og skoleledere ikke glemmer de åtte ukene med hjemmeundervisning, når man sakte men sikkert tar hverdagen tilbake.

– Vi må ta tak i de utfordringene som har vært og jobbe for å forhindre at dette blir et problem i fremtiden, sier hun.