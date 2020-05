Dette er den viktigste årsaken til smittespredning på kontoret

– Arbeidsgiver må vurdere smitterisiko basert på lokale forhold og implementere tiltak som ivaretar avstandskravet ved bruk av løsninger for hjemmekontor og/eller å sitte spredt. Disse kravene vil bli viktige også i tiden fremover, sier hun.

– De ansatte må også forholde seg til avstandskravet i fellesarealer, eksempelvis møterom, kantine og liknende.

Det er fremdeles viktig at de ansatte sikrer at de ivaretar håndhygiene og hostehygiene, mener Sorknes.

– Arbeidsgiver bør vurdere behov for intensivert renhold og ha et særskilt fokus på renhold av felles berøringspunkter som for eksempel dørhåndtak og brytere på arbeidsplassen.

For å hindre smittespredning skal alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme inntil situasjonen er avklart.