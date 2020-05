Natt til fredag ble det kjent at politiet i delstaten Georgia i USA har siktet to personer for drapet på Ahmaud Arbery (25).

De siktede, Gregory McMichael (64) og sønnen Travis McMichael (34), skal ifølge politiet ha forfulgt 25-åringen da han var ute å løp i byen Brunswick, og skal kort tid etter ha drept ham.

Ifølge politiet var far og sønn bevæpnet med en hagle og en revolver.

Arbery ble drept 23. februar, og saken har ført til at debatten om unge afroamerikanske menn som blir drept har blusset opp igjen i USA, spesielt i etterkant av at en video som viste drapet ble kjent tidligere denne uken.

At det har tatt så lang tid å pågripe noen i saken har skapt mye sinne i USA. Siden Arbery døde i februar har to advokater i påtalemyndigheten trukket seg fra saken, og den tredje ville at en jury skulle vurdere hvorvidt de to mennene skulle siktes, ifølge Reuters. Til slutt var det Georgia Bureau of Investigation som valgte å ta ut tiltale mot de to siktede.

– Det er lynsjing

Arberys far, Marcus Arbery senior, sier i et intervju med The Guardian at handlingen var rasistisk motivert.

– Han elsket å trene og han elsket mennesker. Jeg må leve uten min sønn og de lynsjet han. Det er bare tungt. Han fortjente ikke det, sier faren.

– Hver gang du jakter en ung man, hopper i en bil med hagle og revolver... og du følger etter han og slakter hans om det, det er lynsjing, har han tidligere uttalt, ifølge CNN.

Borgermesteren i Atlanta, Keisha Lance Bottoms kaller også skytingen en lynsjing.

– Det er hjerteskjærende at det er 2020, og dette var en lynsjing av en afroamerikansk mann, sier Bottoms til CNN.

Hun tror ikke de to mennene hadde blitt arrestert dersom ikke videoen hadde blitt spredt på sosiale medier.

– Jeg tror absolutt det var derfor de ble siktet. Jeg tror ikke de ville ha blitt siktet dersom vi ikke hadde sett videoen.

Mener Trump rettferdiggjør rasisme

Bottoms mener president Donald Trumps retorikk rettferdiggjør rasistiske handlinger.

– Med den retorikken vi hører fra Det hvite hus på så mange måter tror jeg mange folk med rasistiske tanker gis tillatelse til å vise det på en offentlig måte vi ellers ikke ville sett i 2020.

– I byer på tvers av landet, selv om lokale ledere feilet, hadde vi alltid en støtte i justisdepartementet som kunne steppe inn og sikre at folk ble straffeforfulgt riktig. Men nå har vi ikke det lederskapet på toppen. Det er nedslående, sier borgermesteren.

– Jeg mener det taler om et behov for et lederskap på toppen som bryr seg om alle våre samfunn og ikke bare med ord, men også med handling.

Trump selv har kalt videoen «forstyrrende».