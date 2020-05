– Dette er ikke tiden for å oppheve nedstengningen, sa Johnson i en TV-tale til nasjonen søndag kveld, der han la fram planene for gjenåpning av landet.

Gjenåpningen skal skje gradvis de neste to månedene. I første omgang blir det tillatt å trene utendørs så mye man vil. I tillegg blir folk som ikke kan jobbe hjemmefra, som bygningsarbeidere, nå oppfordret til å dra på jobben – men unngå kollektivtransport.

Etter planen skal også skoler og overnattingssteder, puber og restauranter gjenåpne i løpet av de neste to månedene dersom pilene fortsetter å peke i riktig retning.

Får kritikk

Johnsons planer for gjenåpning får nå kritikk fra flere hold, og spesielt det at folk bes om å dra tilbake på jobb vekker harme. Blant kritikerne er lederen av Labour, Keir Starmer.

– Johnson virker å be millioner av folk dra tilbake på jobb uten å gi den rette veiledningen.

– Vi har ikke retningslinjene, og vi vet ikke hvordan det kommer til å fungere med kollektivtransport, så det er så mange spørsmål som dukker opp etter dette, sier Starmer, ifølge The Guardian.

Selv om Johnson understreket at de ikke ønsket at arbeiderne skulle ta kollektivtransport, er det et ønske som er vanskelig å etterkomme for mange.

Splitter Storbritannia

Johnsons avgjørelse om å lette på restriksjonene førte også til en endring i håndteringen av viruset i Storbritannia. Til nå har de fire landene håndtert situasjonen sammen, men lederne i Skottland, Wales og Nord-Irland nekter å følge Johnsons eksempel og endre slagordet «Stay at home» (bli hjemme) med «Stay Alert» (være på vakt).

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sa i etterkant av Johnsons uttalelser at å droppe «Stay at home» kan få «katastrofale konsekvenser», og ba skottene ikke følge de nye rådene om utendørsaktivitet. Sturgeon mener Johnsons melding var for «vag og upresis».

Også Wales' førsteminister, Mark Drakeford, understreket at landet ikke har endret sin beskjed om at folk skal bli hjemme. Han fortalte også at landet ikke vil gjenåpne skolene fra 1. juni slik Johnson planlegger. Boris Johnson skal legge fram en mer detaljert plan for parlamentet på mandag.