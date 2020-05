En rumensk vogntogsjåfør ble stanset av politiet etter meldinger om vinglete kjøring på E6. Mannen ble stanset nord for Sarpsborg med over 2 i promille.

Politiet fikk ved 20-tiden søndag kveld tips fra en bilist om et vogntog som kjørte vinglete i nordgående retning mellom Svinesund og Sarpsborg, melder NRK.

– Meldingen gikk ut på at vogntoget brukte hele veibredden, det vil si begge felt på motorveien, og vinglet mellom disse, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Vogntoget ble stanset av en politipatrulje ved Missingmyr i Råde, og det var tydelig at den rumenske sjåføren var beruset. Det viste seg at mannen hadde en promille på over 2, mer enn ti ganger lovlig verdi.

Fyllekjøreren mistet førerkortet, ble satt i arresten og må møte i retten.

