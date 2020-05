Bistandsadvokaten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre voksne barn reagerer på at Øst politidistrikt vil holde drapssiktede Tom Hagen (70) unna ekteparets bolig i Sloraveien og hytta på Kvitfjell.

Søndag kveld opplyste politiet at de ransaker boligen i Sloraveien fordi de mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept der. Ransakingene på hytta gjennomføres for å sikre bevis eller beslag.

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

– Uforstående

– Dette stiller barna seg helt uforstående til. Politiet har i realiteten hatt adgang til eiendommene i 18 måneder. Sloraveien, som ifølge politiet kan være et drapsåsted, har de hatt full enetilgang til i seks uker etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018. Etter det har de hele tiden hatt nøkkel, sier bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2.

– De har også hatt tilgang til nøkkel til fritidseiendommen på Kvitfjell, og også der har de tidligere gjort undersøkelser, fortsetter han.

Ifølge barna, som har vært tett på saken underveis, har faren aldri nektet politiet tilgang til eiendommene. Bistandsadvokaten sier at det bare skal et enkelt samtykke til for å få utført åstedsundersøkelser.

Ifølge Kihle kunne politiet, slik barna har opplevd det, bare spurt Tom Hagen om å gjøre undersøkelser, han hadde samtykket til hva som helst av dette, fordi det eneste Tom Hagen og barna ønsker er å finne Anne-Elisabeth Hagen.

– Henger ikke på greip

– Hva leter de etter nå, etter en langvarig etterforskning? Dette henger ikke på greip, sier Kihle.

Torsdag ble det kjent at lagmannsretten ikke mente det var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har gjort noe straffbart, og at han derfor burde løslates.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

Politiet anket avgjørelsen til Høyesterett, som store deler av fredagen jobbet med saken. I kjennelsen fra Høyesterett fredag ettermiddag ble påtalemyndighetens anke forkastet.

Bistandsadvokaten har registrert at etterforskningsledelsen i politiet ønsket å pågripe Hagen på nytt da han forlot Oslo fengsel, men at statsadvokaten sa nei. Kihle mener at de siste dagers utvikling i saken viser at politiets etterforskning har sporet av fullstendig.

– Tom Hagen er holdt ute av sine rettmessige eiendommer, politiet har ønsket å pågripe ham på ny på tross av lagmannsrettens kjennelse, og barna hans sier at dette oppleves helt surrealistisk. De er utrolig bekymret for hva som foregår, sier bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2.