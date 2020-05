Det var før VM i 2014 at den tidligere Lyn-spilleren Obasi hevder han måtte betale dersom han ønsket å være med i Nigerias tropp.

– Det var meningen at jeg skulle spille VM i 2014. Jeg spilte med Schalke i Champions League og alt gikk bra. Etter sesongen fikk jeg en invitasjon om å være med i VM-forberedelsene med Nigeria i Sør-Afrika, sa Obasi og fortsatte:

– To dager før troppen ble tatt ut fikk jeg beskjeden om at jeg måtte betale penger hvis jeg ville være med på laget.

Sårede følelser

Det var noe av det Chinedu «Edu» Obasi fortalte i en livesending på Instagram, der han svarte på spørsmål fra fans.

Innholdet er gjengitt av blant andre nigerianske the Cable.

– Jeg følte at jeg hadde gjort det jeg skulle for landet, at jeg ikke burde gjøre det. Dersom jeg var en yngre spiller, så hadde jeg kanskje gjort, men dette ble personlig for meg og det knuste hjertet mitt.

Nigeria-trener den gang, Stephen Okechukwu Keshi, er død, men opplysningene avfeis av Valere Houdonou, en av Nigerias assistenttrenere under VM i 2014. Han sier til The Cable at Obasi rett og slett ikke var god nok.

– Han kjempet mot spillere som Peter Odemwingie og Ahmed Musa. Hvem av de to skulle han erstattet?, har Houdonou sagt.

Stusser

En annen av Keshis assistenter, Nigeria-helten Daniel Amokachi, stusser på timingen:

– Hvorfor gå ut med dette nå, når mannen som var ansvarlig ikke lenger lever og kan svare? Se på det, dette skjedde i 2015, seks år etterpå går du ut med disse påstandene? Hvorfor vente til nå?

– Det gir ingen mening å komme med dette nå.

Obasi har spilt 26 landskamper og scoret fire mål for Nigeria. Under fotball-VM i 2010 spilte han tre kamper. I Eliteserien spilte han 31 kamper for Lyn i perioden 2005–2007 og scoret 14 mål.

Etter tre gode sesonger for Lyn ble han kjøpt av tyske Hoffenheim. Sist sesong spilte han for svenske AIK, der det ble 18 kamper og fem mål i serien.

