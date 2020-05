Mandag våkner mesteparten av Spania opp etter en to måneder lang ufrivillig koronadvale.

Tallet på døde per døgn har ikke har vært lavere siden midten av mars, og nå oppheves portforbudet. I hvert fall for de fleste.

– Det har vært slitsomt. De fleste av oss har kjent på karantenetrøtthet. Selv om du har en liten hageflekk du kan gå ut i, er det tungt å være innesperret over tid, sier sjømannsprest Gjerulf Noddeland til TV 2.

Flesteparten reiste hjem

Presten antar at rundt to tredeler av de norske langtidsboende langs kysten nord for Alicante har valgt å reise hjem.

Selv har han sammen med de resterende valgt å ri av stormen og bli i Spania, fremfor å søke nødhavn i Norge.

Situasjonen har vært krevende for mange.

– De med små barn som ikke har fått lov til å gå ut og boltre seg, har nok hatt det tyngst. Og de eldre som gjerne sitter i små leiligheter alene og ikke har kontakt med andre, sier Noddeland.

Mange har hatt behov for trøst, råd og støtte via telefon. Men fra og med tirsdag åpner Sjømannskirken igjen dørene for fysisk samvær og samtale.

– For de aller fleste er det viktigste å ha noen å prate med. Ikke så mye hva vi prater om. Men det er klart at når situasjonen er så spesiell, så vil nok hverdagen prege samtalene, sier presten.

Vaffelforbud

På grunn av den ukontrollerte smittesituasjonen har Spania hatt noen av verdens strengeste koronarestriksjoner.

GJENGRODD: I to måneder har folk i Spania hatt portforbud og sjømannskirkene har måttet holde stengt. Foto: Aage Aune, TV2

Selv om det mandag lettes på noen av disse, er det fortsatt mye man ikke kan gjøre. For eksempel får ikke sjømannskirken i Albir servere noe til dem som kommer.

– Her er det vanligvis vaffel og kaffeservering. Men det har vi ikke lov til nå, sier Noddeland.

– Sjømannskirken uten vafler blir jo litt spesielt, fortsetter han.

Tradisjonen med servering av vafler har fulgt Sjømannskirken nesten siden starten i 1864. For å gi nordmenn i utlandet en smak av gamlelandet, er det også viktig at syltetøyet er norsk.

Like før koronakrisen satte en stopper for all aktivitet, hadde Noddeland bestilt et stort parti syltetøy fra Norge. De store plastboksene fra Lerum skaper nå hodebry. For uten vafler, trengs jo heller ikke syltetøy.

– Her står det syltetøy for 5000 kroner som vi skulle brukt nå i vår og sommer. Nå ser det ut som vi vil slite med å få brukt det opp, sier Noddeland til TV2.