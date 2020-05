I slutten av april demonstrerte tusenvis utenfor regjeringsbygget i Madison, i protest mot koronarestriksjonene som påla folk å holde seg hjemme i delstaten Wisconsin.

Ifølge avisen Milwaukee Journal Sentinel sto demonstrantene skulder ved skulder, og bar flagg og plakater der det blant annet sto «All Workers Are Essential» og «Death ... is preferable to communism».

Flere oppfordringer ble rettet mot guvernør Tony Evers, som tilhører demokratene, om å holde butikker og skoler åpne, og sørge for å holde hjulene i gang.

Fulgte ikke rådene

Bilder fra arrangementet viser at mange av deltakerne ikke så ut til å følge rådene om å holde to meters avstand, bruke munnbind eller annen beskyttelse.

På samme dag som demonstrasjonen fant sted, nådde Wisconsin det høyeste antall bekreftet smittede på en dag – 304 personer.

Nå melder nyhetsbyrået Associated Press at 72 personer er smittet etter å ha deltatt på et større arrangement.

Talsperson Elizabeth Goodsitt for delstatens helsemyndigheter sier til AP at de som tester positivt på covid-19, blir spurt om de har deltatt på større arrangementer der det har vært sammenstimlinger. Men myndighetene hadde ikke spurt spesifikt om de hadde deltatt på demonstrasjonen 24. april.