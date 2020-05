I spillet Rocket League har det i over to år kun vært ett lag som har vunnet Telialigaen: Nordavind.

Denne sesongen ble de slått ut i semifinalen mot Gemini. Semifinalen ble litt av en thriller, og Gemini tok seieren på overtid etter scoring fra spilleren Sebastian «Seeb» Falch.

– Jeg kastet fra meg headsettet og skreik så sinnsykt høyt etter vi vant, sier en tydelig fornøyd Falch til TV 2.

Sebastian Falch fra Gemini, Norges beste lag i Rocket League. Foto: Sindre Stien / Gamer.no

Gemini gikk dermed videre til finalen hvor de overkjørte Granit Gaming 4-1, og sikret seg tittelen som Norges beste Rocket League lag.

– Utrolig deilig. Fy søren. Jeg har aldri jobbet hardere. Er så lettet, forteller Falch til Gamer.no etter kampen.

Nordavind fremdeles best i League of Legends

I League of Legends ble finalen spilt mellom Viking Esport og forhåndsfavoritten Nordavind, hvor Omid Rosander spiller. De vant forrige sesong av Telialigaen, og i dag viste laget at de fremdeles er best med stillingen 3-2.

Men stort mye jevnere kunne det ikke blitt.

– Det krever at man holder tunga rett i munnen. Vi gjorde mange feil som ga åpning til motstanderen, men vi hadde full tro til vår strategi inn i kampen. En av de sykeste finalene jeg har spilt, oppsummerer Omid «Touch» Rosander til TV 2 etter kampen.

Han er nok for de fleste bedre kjent for å ha deltatt i Love Island.

Online spill og begrenset feiring

Sluttspillet i Telialigaen skulle egentlig spilles på scene foran publikum i Oslo, men grunnet koronaviruset og tiltakene som fra regjeringen ble de nødt til å endre plan. Sluttspillet ble derfor spilt fra spillernes hjemmekontorer. Feiringen til Omid Rosander ble derfor litt mer rolig.

– Jeg feirer med et glass Pepsi Max, og kanskje en proteinshake, sier Rosander til TV 2.

Sluttspillet i Counter-Strike ble spilt i går, hvor Apeks sikret tittelen for fjerde sesong på rad.