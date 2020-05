PL-skjebneuke: Ett forslag møter motstand – Hangeland feller nådeløs dom

– Hvordan kan en klubbs fremtid bli avgjort under disse vidt forskjellige forholdene? Hvordan minner det om rettferdighet? Å skyve til side denne frykten og bekymringen, blir for enkelt. Alle 20 klubbene må bli enige om den mest mulig rettferdige måten å fullføre sesongen på, fortsetter han.

Polititoppen Mark Roberts har på sin side bedt klubbene som ikke vil spille på nøytrale baner om å ta seg sammen, ifølge Daily Mail.

Roberts får full støtte av TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, som selv har vært involvert i en rekke nedrykksstrider med Crystal Palace og Fulham.

– Det synes jeg sutrete og patetisk, for å være helt ærlig. Hvem kan de takke for å være i den situasjonen de er i? Det kan de takke seg selv for. Her er det et spørsmål om å finne et system som gjør at det går an å spille ferdig ligaen, sier Hangeland.

Før han leverer en kraftsalve:

– Å hevde at nøytrale baner er urettferdig for ett av lagene, faller for sin egen urimelighet. Det er interessemotsetninger og sånt i dette spillet her, men det blir så håpløst at det nesten ikke går an å begripe.

Kan godtas på ett premiss

Skal man tro tabloidavisen Mirror, vil de nedrykksutsatte klubbene godta å fullføre sesongen på nøytrale baner – men bare dersom Premier League stryker muligheten for nedrykk.

– Alle er ute etter å beskytte seg selv. Men å ofre hjemmebanefordelen, er ikke et tema for de som er utsatt for å rykke ned, skal en topp i en av de aktuelle klubbene ha sagt til avisen.

Å utelukke nedrykk skal imidlertid ikke være aktuelt, ifølge Daily Mail. Så spørs det dessuten om klubbene, dersom rapportene stemmer, vil få medhold hos kollegaene.

Skal man tro The Telegraph, var opprinnelig de seks bunnlagene imot forslaget. Nå er angivelig to andre klubber også negative. De to klubbene skal ligge betydelig høyere på tabellen, men er først og fremst skeptiske i kjølvannet av at tre Brighton-spillere er blitt bekreftet koronasmittet, hevder avisen.

I Premier League har de historisk sett unngått å holde avstemninger, skriver Sky Sports.

– De får ikke noen med seg her

Skal det som kalles «en stor regelforandring» få gjennomslag, må 14 av 20 klubber stemme for. Hangeland har fint lite tro på at bunnlagene vil få gjennomslag med argumentet om ikke å spille på nøytrale baner, gitt at det skulle gå så langt.

Han påpeker at hele poenget med å spille ferdig er å få en avgjørelse vedrørende for eksempel hvem som rykker ned.

– De får ikke noen med seg her. Her er det tydelig de mest desperate klubbene som kommer med de mest desperate og dummeste utspillene, er den tidligere Premier League-stopperens nådeløse dom.

– De må være glade for at de får en mulighet til å spille ferdig, hvis ikke kan de heller bare bli sendt rett ned, fortsetter han.

Klubbene som biter negler

Andre store ligaer som har avsluttet sesongen, har gjort det på forskjellige vis. I Nederland fikk ingen tittelen, og ingen rykket ned. I Frankrike valgte de derimot å gjøre resultatene tellende. Suverene PSG vant tittelen, mens lagene på nedrykksplass rykket ned. I begge ligaer ble Europa-plassene fordelt basert på dagens tabell.

I Premier League står det mye på spill for blant annet disse klubbene:

Liverpool: Leder ligaen med 25 poeng, og venter i spenning på hva som vil skje vedrørende tittelen.

Leicester: Ligger på en sjelden Champions League-plass, og har åtte poeng ned til femteplassen – som muligens også kan gi Champions League-plass på grunn av Manchester Citys utestengelse. Den plassen innehas for øvrig av Manchester United.

Sheffield United: 7. plass vil gi Europa League-kvalifisering om ingen svakere plasserte lag vinner FA-cupen. Dessuten én kamp mindre spilt enn de andre lagene med i kampen om Europa-plassene, i likhet med Arsenal.

Aston Villa, Bournemouth og Norwich: Innehar nedrykksplassene. Watford, som er blant de bekymrede klubbene, har målforskjellen på sin side.

Får Brede Hangeland rett i sin magefølelse, er det mange klubber som kan puste lettet ut. Han tror sesongen vil bli ferdigspilt.

– Jeg tror det er så mange med felles interesse i å spille ferdig sesongen, det blir spilt ferdig på en eller annen måte. Det er det klart mest rettferdige, og utifra et økonomisk perspektiv, er det tross alt viktig for mange. Så sant det er helsemessig forsvarlig, kommer de til å gjøre alt de kan for å spille ferdig, mener TV 2s fotballekspert.